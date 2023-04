Bernal acordó nueva condena por causas acumuladas: tres, son por narcomenudeo

Por cuatro causas acumuladas desde hace dos años, Claudia Bernal acordó recibir una nueva condena de prisión efectiva. Fue por tres hechos de narcomenudeo y por una balacera en calle Provincias Unidas contra una mujer y su hijo. Recibiría cinco años de cárcel.Este lunes se presentó el acuerdo al que arribaron la partes. El fiscal Martín Wasinger expuso en la audiencia los hechos endilgados a la mujer de Villa Mabel, en cuatro legajos distintos.que no se pudo determinar, pero hasta el 5 de agosto de 2021, Bernal tenía en su poder cocaína fraccionada para comercializarla. En el allanamiento a su vivienda de calle Combatientes de Malvinas, Toxicología incautó 26 gramos de dicha sustancia. A su vez, la mujer habría introducido en su boca otros 23 gramos para ocultarla, pero la maniobra le produjo una descompensación por la cual terminó en el hospital. Además, se secuestraron más de 110.000 pesos.de la Policía Federal de Paraná. En esta ocasión, Bernal estaba viviendo en la casa de una hermana en calle Provincias Unidas. Se abrió la causa por un estado de sospecha, se realizaron tareas investigativas con fotografías y filmaciones que evidenciaban la actividad ilícita, hasta que el 4 de mayo de 2022 que evidenció que ella junto a otro hombre vendían cocaína al menudeo. Hallaron 21 gramos, que estaban estirados con analgésicos y otras sustancias, y 138.260 pesos.en inmediaciones de donde vivía. Fue el 16 de agosto de 2022 a las 23.15, cuando ocurrió una intensa balacera en el marco de varios días de enfrentamientos ente los Bernal y un grupo familiar identificado con el apellido Andino.Esa noche, Sabrina Andino iba con su hijo de 14 años cuando comenzó a ser atacada a tiros por Claudia Bernal, Lucas Zapata y otros tres hombres no identificados. La mujer recibió un disparo en el glúteo, que resultó ser de un arma calibre 38. En los llamados de vecinos al 911 se mencionaba a “son los Bernal” y también “es la Claudia”.volvió a allanar la vivienda de la señora de 55 años. Se la acusó de vender cocaína otra vez en su casa de calle Combatientes de Malvinas junto a otra mujer. En el allanamiento de la Policía, Bernal volvió a meterse bochitas de droga en la boca para esconderla. Eran 56 envoltorios que pesaron 25 gramos, mientras que su cómplice tenía cuatro más. Ambas tenían en la casa 274.340 pesos.En el video del allanamiento registrado por los policías, se observó que la mujer se escondió en el baño y luego no podía hablar, por lo que le pidieron que se sacara la droga de la boca, indicóBernal ya fue declarada reincidente, debido a que tiene al menos tres condenas previas tanto en la Justicia provincial como en el fuero federal. Ahora cumplirá cinco años de prisión.