Christe: “jamás golpeé a Julieta Riera, no la desmayé y no la tiré del balcón"

Se llevó a cabo la audiencia en el marco del recurso de impugnación extraordinaria que interpuso ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), la abogada Mariana Barbitta, quien representa a Jorge Julián Christe, condenado por el femicidio de su pareja Julieta Riera tras la confirmación de la condena a prisión perpetua.La audiencia fue ante los vocales de la Sala Penal Claudia Mizawak (presidenta), Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia. En la instancia, la abogada Barbitta (que asumió la defensa de Christe después que se presentara el recurso de Casación contra la sentencia de primera instancia), oralizó la impugnación extraordinaria interpuesta en la causa. Pidió que se anule la confirmación de la condena y se absuelva a su pupilo.Después de un cuarto intermedio, contestó el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Ignacio Aramberry. Solicitó a la máxima instancia penal entrerriana que acredite las decisiones judiciales precedentes y sostenga la prisión perpetua del joven.Christe, que asistió a la audiencia, tuvo la palabra en último lugar. Hizo manifestaciones durante casi una hora. Para cerrar su exposición se levantó del asiento y juró por su hijo y la tumba de su abuelo: “Yo no golpeé esa noche a Julieta, no la tiré por el balcón. Digo la verdad”, dijo.“Quiero hacer una manifestación. Quería contestarle algunas cosas al fiscal”, dijo y comenzó: “me parece una imprudencia que me haya imputado de femicidio, en base solamente a un preinforme errado, porque el forense nunca fue al lugar del hecho y desconocía todos los elementos donde impacto el cuerpo (de Julieta Riera)”, argumentó.En su recorrido, el condenado hizo un repaso de los argumentos y rebatió los fundamentos del Fiscal, Ignacio Arramberry. Entre ellos, citó que el forense “dijo haberse apartado del método científico y tampoco, explicó por qué algunas lesiones fueron provocadas por la caída y otras no. Sin embargo, la acusación fiscal, me acusa de haberle provocado 35 lesiones”, dijo Christe y aclaró que “mirando en el departamento, no se encuentra ni una gota de sangre como para que se hayan producido 35 lesiones que me imputa el fiscal”, sostuvo según pudo confirmar Elonce.Además, resaltó que el departamento estaba en orden. “las sillas estaban en su lugar, no había ningún vaso derramado, la pantalla del televisor estaba sana. Me parece una imprudencia que me haya imputado de femicidio, de haber matado a la mujer que amaba”, remacó Chirste.Por otra parte, corrigió al fiscal al decir que el testigo “Gonzalo, no vivía en el segundo piso, sino que vivía en el quinto piso”, explicó Christe.Además, se refirió a la semiinconciencia de Julieta Riera. “La semiinconciencia no existió, porque ella, puede haber alcoholizada, puede haber tenido 3 gramos de alcohol en sangre, pero se olvida de mencionar que Julieta había consumido cocaína y eso te despierta. Yo la vi totalmente lúcida y despierta”, dijo el condenado y agregó que “es una incongruencia decir que estaba indefensa, y después decir que me produjo lesiones. Se debe poner de acuerdo en decir o que se pudo defender y me produjo lesiones; o, por el contrario, decir que estaba casi inconsciente”, dijo Christe.Posteriormente, el condenado se refirió a un informe sobre el cual hizo cuestionamientos. Al respecto, Christe citó las palabras de Arramberry, quien en una de las audiencias dijo: “`este informe resulta más útil para demostrar que esto se trató de un accidente´. Por lo tanto, el fiscal tenía conocimiento de que era un informe importante para arribar a la verdad”, dijo en su explicación.Por otra parte, Christe sostuvo que “la autopsia no es fundamental, para nada. Porque sobre la causa de muerte, señala a un derrame en la arteria aorta a nivel abdominal, es decir por la caída. Las demás lesiones son menores y no producen la muerte. Es decir, que, aunque me quisieran imputar el resto de las lesiones, la causa de la muerte es la caída y si no está explicado, cómo yo la habría arrojado, cosa que no sucedió, y además, sin tocar la baranda, porque según el perito Berón, no había transferencia de polvo en los pantalones y esa sería la causa de que no haya estado sentada en la baranda. Y no hay ningún informe de relevamiento de polvo ni nada que lo sustente, por lo tanto, tendría que haber sido He-Man para levantarla y arrojarla”, remarcó.“No hay una conexión de mi accionar con el resultado de la muerte de Julieta. Por supuesto que no tiré a Julieta (del balcón)”, afirmó Christe.Por otra parte, el condenado criticó el accionar de sus anteriores abogados y dijo que “no lo dejaban hablar y llegamos a discutir en plena audiencia”, afirmó Christe. “No me dejaban hablar con los medios, ni decir nada”, sostuvo.Sobre los testimonios de los vecinos, sobre todo, la declaración de Facundo González. “González cometió falso testimonio al decir que había escuchado una discusión y que el que gritaba era yo. Eso no es cierto, porque soy una persona tranquila y que no grita”, dijo Christe.“Que me acusen del femicidio, de haber matado a quien era mi novia, es una carga muy grande que es muy difícil de erradicar y es algo muy fuerte”, mencionó en otro gramo de su explicación.“En mis declaraciones, dije la verdad y mucho más que eso. La alocución de Julián Christe se extendió por 45 minutos y en un momento, el tribunal comenzó a impacientarse, por lo que la presidente, Claudia Mizawak, le solicitó que resuma sus argumentos.Acto seguido, Christe continuó con una serie de cuestionamientos sobre los peritos que hicieron las simulaciones de la caída de Julieta Riera desde el balcón y también, apuntó sobre algunos puntos de la autopsia.Ya en el final de su manifestación, Christe describió algunas cuestiones sobre la relación con quien era su novia. "Reconozco que durante toda mi vida no he forjado una imagen social tipo, y que puede haber cosas tóxicas como las entradas a Instagram o las roturas de celulares, pero eso no quiere decir que yo haya cometido semejante atrocidad", sostuvo Christe y finalmente, se puso de pie para hacer lo que llamó un juramento ante el tribunal. "Y ustedes pueden tomarlo como quieran", remarcó."Yo juro por mi hijo y por la tumba de mi abuelo que yo, jamás golpeé a Julieta Riera esa noche, no la desmayé y no la tiré por el balcón. Este juramento, trasciende el resultado de esta audiencia. Yo digo la verdad", concluyó.