Hay acuerdo en el juicio contra policías acusados de pegarle a un hombre

El caso

Se confirmó que la causa por la cual dos policías eran acusados de pegarle a un hombre en situación de calle durante abril de 2020 llegó a un acuerdo tras una audiencia llevada a cabo este lunes en el marco de un juicio abreviado entre las partes.El abogado defensor de los uniformados, Eduardo Gerard, indicó ael detalle de la acusación: “Se celebró una audiencia donde se presentó un juicio de acuerdo abreviado de dos funcionarios provinciales que habían sido imputados de un hecho por haber detenido a una persona en el barrio Maccarone y haberle producido vejaciones. Esa es la imputación formal. Hoy se llegó a un acuerdo respecto de los dos funcionarios policiales y estaremos a la espera de lo que la jueza disponga si homologa o no ese acuerdoPor otro lado, confirmó que recibirían en caso de que la jueza apruebe el acuerdo:Al mismo tiempo, se garantizó que los policías no gozarán de su sueldo y perderán todo tipo de beneficios como la obra social:Además, criticó que la causa contra el sujeto que había sido detenido en plena cuarentena: “Lamentablemente pasan en estas causas donde hay funcionarios que son víctimas, se archivan de manera muy rápida y sin desarrollar demasiada investigación”.Por último, comunicó: “La jueza no dispuso la fecha. Tiene un plazo establecido que lo va a notificar vía e-mail y posiblemente se notifique la sentencia”.Según la imputación, el hecho ocurrió el 20 de abril de 2020, entre las 22.10 y las 22.45, cuando el oficial inspector Juan Pablo Sauan y el oficial subinspector David Fabián Buschiazzo, funcionarios policiales con prestación de servicio en la comisaría octava, entraron al mencionado barrio de la zona norte de Paraná.Más precisamente en un pasillo ubicado en las inmediaciones de la intersección de calles Dorrego y Neuquén, al costado de la Escuela María Reina Inmaculada. Allí, ambos arrestaron a Jonathan Gonzalo Aparicio. Según pruebas y testimonios que van a exponerse en el juicio, Sauan le efectuó un golpe en la cabeza con la culata de un arma de fuego larga, tipo Itaka, que provocó la caída de Aparicio al suelo, y luego Buschiazzo se subió sobre su espalda y con uno de sus brazos le ejerció una fuerte presión en la zona del cuello. Mientras, Sauan lo agredía pisándole las piernas y, utilizando un elemento cortante, aparentemente una navaja, le provocó un corte en la pierna izquierda.Posteriormente, según afirmó la Fiscalía, ambos policías le aplicaron golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo hasta que lograron subirlo a la caja del móvil 1154 de la Sección Guardia Especial, en cuyo interior Buschiazzo siguió aplicándole golpes de puño en el rostro, mientras emprendían el traslado hacia la dependencia policial.Según constataron el médico policial y el médico forense, Aparicio sufrió distintas lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo. Entre ellas, la “lesión cortante en la pierna izquierda y signos de estrangulamiento”. Lo trasladaron al centro de Salud Ramón Carrillo y luego a la Alcaidía de la comisaría quinta. Al día siguiente, por el dolor que sentía, lo llevaron al San Martín, donde los profesionales de la salud dispusieron que el joven sea asistido en el Hospital Escuela Salud Mental, por el estado emocional en el que se encontraba, destacó