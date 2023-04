Solicitan absolución de Christe: “No hay pruebas que lo vinculen con el hecho”

Se desarrolló una audiencia para solicitar para revisar la condena de Julián Christe por el femicidio de su pareja, Julieta Riera en 2020.A tres años del hecho, la defensora de Christe, Mariana Barbitta, detalló a, solicitan que se “dicte la absolución de Julián, que quedó condenado a una pena perpetua por un triple homicidio: donde se determinó que cumpla prisión perpetua por matar a Julieta y por ser la pareja, alevosía y vinolencia de género”.Y aseguró que “, una de ellas es que el fiscal que actuó en el caso, a hablada de femicidia, estuvo prejuzgando sin haber escuchado a los testigos”Asimismo, aseguró “la actividad mediática pudo haber contaminado al jurado y haber puesto en riesgo el derecho de defensa de Julián”.Cabe recordar que el 15 de abril de 2021 un jurado popular declaró a Jorge Julián Christe culpable del femicidio de su pareja, María Julieta Riera, ocurrido el 30 de abril de 2020, cuando la arrojó por el balcón del 8° piso del edificio del Instituto del Seguro ubicado en Peatonal San Martín, de Paraná, frente a Plaza de Mayo. Christe fue hallado culpable del delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género.En este contexto, la letrada sostiene que “Además, no hay elementos de prueba que determine qué conducta de Julián podría haber causado la muerte de Julieta”. En este punto, señaló que “lo único que hay, es algo que intentaron construir y es el contexto previo de violencia de género, pero no alcanza para condenar a Julián”.En este sentido destacó que “la jueza había asegurado que la madrugada del hecho hubo episodios de violencia; pero durante todo el desarrollo del juicio los testigos dijeron que no se escucharon ruidos, no hay sangre en el departamento y sin embargo se fijó esta cuestión”“Queremos que la ciudadanía esté al tanto de toda esta circunstancia, porque es una cuestión muy compleja, este joven de 33 años está preso en perpetua no tiene contacto ni tener relación con su hijo”, cerró.