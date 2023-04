Asesinaron a un colectivero de un tiro en el pecho durante un asalto

Un chofer de colectivo fue asesinado esta madrugada de un disparo en el pecho durante un asalto a bordo de la unidad cometido por al menos dos delincuentes que se tirotearon con un efectivo de la Policía de la Ciudad que iba a bordo, en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.A raíz del hecho, los colectiveros de la empresa Nuevo Ideal S.A., que tiene entre sus líneas a las 620, para la que trabajaba la víctima, iniciaron un paro de servicio en reclamo de seguridad.El hecho ocurrió cerca de las 4.30 en el cruce de las calles Bernardino Escribano y Cullen, del barrio Vernazza, cuando al menos dos delincuentes armados subieron al colectivo conducido por Daniel Barrientos, un chofer de 65 años que estaba a punto de jubilarse, según detallaron las fuentes de la pesquisa y sus compañeros.Bajo amenazas con armas, los asaltantes intentaron robarles a los pasajeros, entre quienes se hallaba un oficial del Departamento Operaciones Urbanas de Contención (DUOC), sede Barracas, de la Policía de la Ciudad, que retornaba a su domicilio luego de prestar servicios.El oficial aparentemente les dio la voz de alto, momento en que los delincuentes dispararon e hirieron de un tiro en el pecho a Barrientos, tras lo cual se bajaron del colectivo, al igual que el policía, con quien se tirotearon mientras escapaban, según dijeron las fuentes de la fuerza porteña.Barrientos murió en el lugar, por lo que tanto el fiscal de Homicidios de turno en La Matanza, Gastón Duplaá, como los peritos policiales convocados, acudieron a la escena para llevar adelante las primeras diligencias y esclarecer las circunstancias del hecho, entre ellas si el tiroteo con el policía fue a bordo de la unidad, qué cantidad de delincuentes actuaron y si había otros de apoyo.Un chofer compañero de la víctima, quien se identificó como Leandro, dijo esta mañana en diálogo con Radio Con Vos, que el tiroteo se produjo arriba del colectivo, lo cual es ahora materia de investigación."El compañero hacía el primer servicio en el barrio Vernazza, de Virrey del Pino, rumbo a González Catán. Subieron dos o tres personas a robar y se encuentran con un policía, se logra un enfrentamiento y el compañero recibe impacto en el pecho que le causa la muerte", contó Leandro.El chofer dijo que el enfrentamiento ocurrió "arriba del colectivo" y que "uno de los chorros está herido y otro escapó""A él (por Barrientos) le decíamos 'Musculito', se estaba por jubilar el mes que viene, era una persona excelente, en tipazo", agregó Leandro, quien recordó que también en esa zona de La Matanza en 2018 mataron a otro compañero de trabajo."El barrio es como todos los barrios de acá de La Matanza, no podés salir a ningún lado. Ahora estamos sin servicio y estamos haciendo una asamblea", explicó Leandro, quien añadió: "Estamos cansados de las mismas promesas, de garantías de seguridad que nunca tenemos. No sabemos cuando salimos de nuestras casas si volvemos".Esta mañana, mediante un comunicado, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que, a raíz del crimen del chofer, desde las 7.30, se inició una medida de fuerza."La muerte de nuestro compañero se suma a una cantidad de episodios de inseguridad que vienen afectando a los choferes, especialmente en todo el AMBA, por lo que la UTA dice basta y anticipa que las medidas se van profundizar en tanto las autoridades no garanticen las condiciones mínimas de seguridad en el trabajo de todo nuestro sector", dice el escrito del sindicato, firmado por su secretario general Roberto Fernández.Las actuaciones están a cargo de la comisaría primera de Virrey del Pino, y del fiscal Duplaá. (Télam)