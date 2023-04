Detienen a dos policías que robaron US$120 mil dólares y $2 millones en estudio

Con particular sigilo, los pesquisas de la Brigada Operativa II Rosario de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Policía de Santa Fe, detuvieron en la localidad de Roldan a una pareja de policías en actividad.Se trata de una mujer de 48 años K. S. N; y un hombre, P. A. R. de 43. Se presume su responsabilidad criminal en el robo que fuera perpetrado durante la madrugada del 26 de diciembre en un estudio jurídico y notarial ubicado sobre calle España al 700 en la ciudad de Rosario. De ese lugar, sustrajeron la suma de 120 mil dólares y dos millones de pesos en efectivoEn la audiencia imputativa que se realizó el sábado y que duró cinco horas, se definió que ambos quedaran privados de su libertad. Ella en su vivienda particular con tobillera electrónica, y él con prisión preventiva por dos meses.Les fueron imputados los delitos de encubrimiento agravado con ánimo de lucro, robo y adulteración de guarismos. La mujer viajaba en una camioneta Chevrolet Trucker cuando fue aprehendida, y ese vehículo tiene pedido de secuestro activo por robo.En la madrugada del 26 de diciembre pasado, un grupo de delincuentes cortó las luces del alumbrado público como también las cámaras de videovigilancia de un estudio jurídico y notarial de calle España al 700 de la ciudad de Rosario.Posteriormente, ingresaron al inmueble y se robaron 120 mil dólares y dos millones de pesos en efectivo. Los delincuentes, una pareja de policías, siguieron su vida normalmente hasta este miércoles que fueron detenidos.La aprensión fue el corolario de un trabajo investigativo de orfebrería realizado por los pesquisas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Policía de Santa Fe, quienes contaron con la colaboración de investigadores de Gendarmería Nacional Argentina. Así fue como el castillo de naipes de ambos delincuentes, que se valieron del uniforme policial, comenzó a caerse en cuestión de minutos, indicóLa oficial K. S. N. de 48 años fue interceptada cuando transitaba por la ciudad de Roldán. Los policías les atravesaron los patrulleros y la obligaron a descender del vehículo.Luego, consultados los guarismos del motor y del chasis, surgió que la chapa patente colocada es falsa y que ese vehículo cuenta con pedido de secuestro activo por haber sido robado.Con la mujer aprehendida y el vehículo secuestrado, fue allanada una vivienda de Pérez, donde fue apresado su cómplice, otro oficial. Se trata del inspector de Policía P. R. de 43 años. Durante la requisa que realizaron los pesquisas AIC, secuestraron desde el interior del inmueble, numerosa cantidad de elementos probatorios incriminantes del delito investigado.Informaron la novedad sobre la ocurrencia de las dos aprehensiones en Roldán, principales investigados (ambos policías en actividad de la Policía de Santa Fe) a la Jefatura de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Estos hicieron lo propio con la fiscalía a cargo de Juliana González, quien ordenó su identificación y la formación de causa para ambos aprehendidos como presuntos autores de los delitos de encubrimiento agravado con ánimo de lucro, robo y adulteración de guarismos.Tal como fue anticipado, en la audiencia imputativa llevada adelante durante la jornada del sábado, la mujer y el hombre policías, quedaron con prisión preventiva, ella en su vivienda particular en atención a una cuestión familiar; y él, en un calabozo por espacio de dos meses.