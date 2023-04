Brutal doble femicidio: las víctimas habrían sido asesinadas a piedrazos

Dos mujeres fueron halladas sin vida en el interior de su casa, una en la cocina y la otra en una de las habitaciones, en la ciudad de Corrientes.. En medio de la escena,y de luego intentar quitarse la vida, aunque hasta el momento no se tiene claro desde la investigación cuál pudo haber sido el disparador de semejante ataque.Según detalla el diario, el hecho fue reportado alrededor de las 17:30, por dos allegados a la familia que llegaron hasta la casa ubicada por calle Andalucía 3040, del barrio Villa Raquel. En aquel lugar vivía. Los visitantes se encontraron con el horrible cuadro. En la cocina yacía sin vida y con signos de haber sido brutalmente atacada la mujer mayor, mientras que en una de las habitaciones de la casa, también muerta y con el torso semidesnudo, la más joven.En la escena faltaban los menores,. Tampoco habían encontrado al, quien repentinamente anunció su presencia. Comenzó a gritar pidiendo auxilio. Estaba encerrado en una habitación trasera, con la puerta y las ventanas trabadas, por lo que los uniformados debieron forzar la entrada para poder rescatar al sujeto., en la que las dos mujeres fueron atacadas hasta la muerte y el sujeto, luego del ataque, pretendió quitarse la vida.La Policía incautó dentro de la casa, dejaron trascender algunas fuentes consultadas por el medio correntino citado.El detenido no tenía antecedentes policiales y tampoco habría estado transitando algún tipo de tratamiento del tipo psiquiátrico, por lo que la Justicia intenta establecer cuál fue el detonante principal que desencadenó los femicidios. Un dato surgido unas horas después de los asesinatosEl incidente ocurrido el jueves, cuando al sospechoso le habrían robado su motocicleta de 110 cc. Al parecer, él no habría querido radicar la denuncia formal, quizás buscando la posibilidad de recuperarla más rápidamente de otra forma, pero su pareja opinaba contrariamente, por lo que esto trajo algunos roces y algunas discusiones, según habrían indicados allegados de la familia a la Policía. Por el momento no existe un móvil concreto para los femicidios.. Asimismo, ordenó a la Policía que una vez que el principal sospechado de las muertes reciba el alta hospitalaria, quede en calidad de detenido y a disposición de la Justicia, para poder tomarle declaración indagatoria el próximo martes.