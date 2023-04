Joven quemada “había denunciado a su agresor en una decena de oportunidades”

La joven de 20 años que sufrió graves quemaduras el pasado viernes en la ciudad bonaerense de Olavarría, permanecía estable en el Hospital Municipal de la mencionada localidad, mientras que a su expareja, detenido por el hecho, le imputaron otros dos previos por violencia de género.En tanto, allegados y familiares de Aylen Acevedo (20) realizaron esta tarde una movilización para pedir "justicia" por la joven y por las víctimas de violencia de género., adelantó a Télam Rocío, hermana de Aylen.El hecho ocurrió el viernes último, en horas de la mañana, en la calle 8 al 1600 de la ciudad de Olavarría, ubicada a unos 355 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro sudoeste del interior bonaerense.Por su parte,, y negó los cargos que se le acusan, que son “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido perpetuado por un hombre en perjuicio de una mujer mediando violencia de género en grado de tentativa y en contexto de violencia de familia y género".Mientras tanto, la fiscal de la causa, Paula Serrano, pidió convertir en detención la aprehensión del sospechoso al juez de Garantías interviniente, quien tiene un plazo de cinco días para resolver la situación procesal del acusado.Según las fuentes, Acevedo y Sánchez estaban en pareja hace cuatro años aproximadamente, cuando la joven tenía 16.Además,Por tal razón, en las últimas horas la fiscal Serrano le imputó además a Sánchez los delitos de “amenazas con armas impropias” y “coacción”.Por otro lado, organizaciones contra la violencia de género, junto a familiares y amigos de la víctima, convocaron a través de las redes sociales a una movilización en el Paseo Jesús Mendia de la mencionada localidad, la cual se realizó a partir de las 16 horas, en pedido de "justicia".En ese lugar, se agruparon más de 50 personas, las cuales llevaban imágenes de víctimas de violencia de género, a la vez que portaban una bandera blanca con la inscripción "No aparecemos muertas, nos matan"."Vivas nos queremos", "Me quiso callar pero desperté para hablar" y "Justicia" eran otros de los carteles que llevaban en sus manos las mujeres que participaron de la protesta.En tanto, la hermana de Acevedo sostuvo durante la marcha queEn ese sentido, otra de las manifestantes señaló que"Es por eso que exigimos que la Comisaría de la Mujer, la fiscalía, la Dirección de Políticas de Género y todos los dispositivos puedan trabajar en red. Es increíble que hoy está chica esté internada luchando por su vida", reclamó la mujer.A continuación, otra de las manifestantes que portaba un megáfono expresó: "Esto no se aguanta más. Pedimos nuestros derechos. Para el Estado somos locas, porque nuestra verdad no es válida. Recibimos amenazas todos los días con que nos van a matar. Vamos a seguir luchando. Queremos que nuestras criaturas caminen en libertad".Durante este mes hubo dos movilizaciones bajo la consigna "Olavarría, ciudad del horror", tras el femicidio de Sofía Vicente, una joven de 22 años que fue encontrada asesinada de un balazo en la nuca en un pozo ciego de un campo, luego de permanecer desaparecida cinco días.Por ese crimen, Diego Ezequiel González fue detenido como presunto autor material y el expolicía Pablo Martín Olalde como "partícipe necesario".