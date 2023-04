Retuvieron camioneta a conductor que tenía 2.38 alcohol en sangre

Este domingo, a poco de que aclarara, las autoridades del orden público materializaron una retención preventiva vehicular y de la Licencia Nacional de Conducir por conducir con 2.38 de alcohol en sangre sobre ex ruta 131 a la altura de Crespo.



El subjefe de Comisaría Crespo, Martín Pross, indicó a FM Estación Plus Crespo: "Promediando las 6:00 de este 2 de abril, en circunstancias de hallarse una dotación sobre la ex Ruta 131, se procedió a interceptar la marcha de una camioneta Toyota, siendo su conductor inicialmente identificado. La unidad se encontraba al mando de un joven de 27 años de edad, radicado en Don Cristóbal 2ª. Seguidamente, con intervención del personal de Tránsito Municipal, se le realizó el control de alcoholemia -mediante el uso de pipeta homologada-, arrojando el testeo una graduación de 2.38 gr/l. En virtud de dicho valor, operó la retención correspondiente -habida cuenta de ser único ocupante y sin posibilidad de ser reemplazado-, en resguardo de su integridad y la de terceros, siendo el vehículo remolcado hasta el Depósito municipal, a disposición del Juzgado de Faltas".