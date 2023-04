Muerte de bebé cerca de Casa Rosada: papás piden recuperar tutela de sus hijos

Los papás de la beba de tres meses que falleció frente a la Casa Rosada fueron a la Comisaría de la Ciudad de Buenos Aires para interiorizarse de la situación de su otra bebé y manifestar la voluntad de recuperarla a ella y a su hijo de dos años. Además se supo, que tras el hecho pasaron la noche en la casa de un familiar en AvellanedaBrenda y Hernán pasaron la noche del viernes en la casa que un familiar tiene en Avellaneda. Desarrollo aseguró que dispuso de un equipo que montó guardia en la puerta de la casa como soporte, "por si necesitaban algo".En la mañana del sábado salieron de esa vivienda sin paradero conocido. Pero durante el día pasaron varias horas en la Comisaría 1D de la Ciudad, en Lavalle al 400, donde se interiorizaron sobre el estado de salud de la melliza de la beba que falleció, que "está en buen estado de salud" y que permanece bajo la tutela de Desarrollo y del Consejo de Protección de Derechos del Niño, informaron desde el Ministerio de Desarrollo.En dicha dependencia policial volvieron a manifestar lo que habían dicho frente a los medios, en la puerta de la casa de Avellaneda: que"Se les explicó que se seguirán los pasos que defina la Justicia", señalaron los voceros. La pareja regresó a la casa de sus parientes en ese municipio del sur del GBA, y anticiparon que volverán el lunes a la comisaría a la espera de novedades sobre la situación de sus hijos.Según contó la hermana de Hernán a los medios de comunicación, el hombre, nacido en Tucumán, era albañil y "hacía changas de varias cosas" pero justamente fue cuando empezó con problemas de adicciones que empezó a vivir en la calle. El viernes a la noche, él habló también con la prensa y aseguró que ahora quieren un trabajo y vivienda para "recuperar a sus hijos"."Estábamos durmiendo y yo me levanté para darle la teta a la nena. Cuando la fui a tocar, ya no tenía pulso", relató la madre de la beba este viernes.Brenda puntualizó que dos horas antes ya había alimentado a su hija y que cuando quiso continuar, 120 minutos después, se dio cuenta de que la beba no tenía pulso.Por ahora, se desconocen las causas del fallecimiento, a la espera de los resultados de la autopsia, que no se conocieron aún porque continúan analizando muestras médicas en el laboratorio forense. (Clarín)