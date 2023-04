La Aduana secuestró 340 mil euros ocultos en la maleta de un hombre

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP desbarataron el ingreso fuera de regla de una importante cantidad de divisas en la provincia de Formosa. El hecho ocurrió durante la inspección de un medio de transporte de pasajeros en el Paso Fronterizo Internacional Clorinda - Puerto Falcón, que une nuestro país con la República del Paraguay.



En efecto, cuando un ómnibus de la empresa Santaniana S.R.L. con destino Buenos Aires se presentó en el área de control los inspectores de la Aduana advirtieron una actitud extraña en el maletero encargado de colocar los bolsos en el escáner. En vez de poner manos a la obra para resolver el control de equipaje en forma ágil, notaron en el hombre una conducta huidiza, reticente. Por ello, le indicaron que se dirigiera a un sector reservado para interrogarlo, pero presentó resistencia.



Así, los agentes aduaneros le consultaron por su obstinación al ciudadano argentino, quien, en forma críptica, respondió que lo que tenía no era suyo, que se lo había dado otra persona. "Yo no tengo nada que ver”, manifestó. Finalmente, confesó que traía dinero adosado al cuerpo.



Efectivamente, cuando el personal de la Aduana revisó al hombre, comenzó a descubrir numerosos fajos de dinero entre sus prendas de vestir, sus bolsillos y, por último, en una bolsa de plástico que traía consigo -en total, eran nada menos que €340 mil, en billetes de 100 y 200. Convertida a pesos argentinos, la suma asciende a $77.520.000.



La maniobra excedía ampliamente el límite de divisas que se puede ingresar al país sin declarar, de u$s10 mil (o equivalente en otra moneda), por lo cual constituye, como mínimo, una infracción al régimen de equipaje.



No obstante, teniendo en cuenta la exorbitante suma y la modalidad de ocultamiento, la Dirección General de Aduanas dio intervención al Juzgado Federal de Formosa, que instruyó el secuestro de la totalidad del dinero y la detención del maletero. (Ámbito)