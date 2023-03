Crimen del Calleja: “lo engañaron y lo mataron por la espalda para robarle”

Video: Juicio por el crimen de Gonzalo Calleja: el alegato de la Fiscalía

Se realizaron esta mañana, los alegatos de cierre en el juicio por el crimen de Gonzalo Calleja, en el cual, están acusados Exequiel Morato y a Francisco Giménez. El proceso se llevó a cabo en los Tribunales de la capital entrerriana y ante un jurado popular.Según los hechos descritos en la causa, el contador Gonzalo Calleja, empleado de una empresa constructora de Paraná, que tenía como segundo ingreso la compra y venta de dólares en el mercado paralelo, fue asesinado la tarde del 14 de julio de 2021 en la zona de Suipacha y Pringles, detrás del Complejo Escuela Hogar Eva Perón, cuando había ido a cerrar una transacción: el cambio por pesos de 12.500 dólares.Lo había citado Exequiel Morato, con quien había trabado relación comercial en abril de 2021. Calleja llegó al barrio donde residía Morato en su auto, un Ford Fiesta, lo estacionó en la cercanía y fue al encuentro de su cliente, que lo esperaba en su vehículo, un Fiat Uno.Calleja llevó la mochila consigo, los dólares, y subió al Fiat Uno.: en el juicio por jurados que cerró este viernes con los alegatos de clausura de las partes, la Fiscalía y la querella particular, sostienen la hipótesis del crimen triplemente agravado, cuya responsabilidad adjudican aLa Fiscalía -también la querella- sostiene que lo mató, desde atrás, apretándole el cuello con el antebrazo y el brazo, Giménez, y que Morato ayudó sosteniéndolo a Calleja, y de ahí el hecho de que no tenga marcas defensivas. “Lo citaron a Gonzalo para que vaya el 14 de julio de 2021 a la zona de la Escuela Hogar con 12.500 dólares para hacer el cambio por pesos”, recordó el fiscal, Santiago Alfieri.“Gonzalo subió al Fiat Uno de Morato con ese dinero y con todas sus pertenencias. Ahí adentro las dos personas que lo esperaban,y se apoderaron de todas sus pertenencias, incluidos los 12.500 dólares.”, enumeró el fiscal.La Fiscalía entendió que tanto Morato como Giménez “. Con el veredicto de culpabilidad que dictará el jurado por homicidio agravado, por realizarse con alevosía, sin posibilidad de defenderse, y para concretar el robo, (dijo Alfieri, dirigiéndose al jurado popular) son ustedes, que”, remarcó.El querellante, Damián Petenatti, dijo que el crimen fue premeditado: Calleja fue citado para cambiar dólares, aunque de antemano estaba pensado el asesinato para robarle. “. Lo mataron para robarle, y para ocultar este crimen. Lo mataron por la espalda”, describió.El querellante citó el testimonio del forense que señaló que para producir la muerte, se debe. Petenatti, señaló que “eso hicieron, no fue algo espontáneo de pocos segundos”, afirmó., y que no podía saldar por sus propios medios”, agregó.“Esta querella, pide un veredicto de culpabilidad, y que declaren como”.La defensora pública Romina Cian, a cargo de la representación de Morato, buscó desarmar la hipótesis de la acusación. “Esta defensa no va a pretender un veredicto de no culpabilidad.. Un veredicto de culpabilidad correcto. Con el nombre que le corresponde a los hechos”, planteó.”, aseveró.. “Acá quedó muy claro que se le dio muerte a Gonzalo Callejo. Quedó claro el homicidio. No lo vamos a discutir. No venimos a discutir eso.. Lo vamos a discutir. Exequiel Morato siempre quiso otra cosa. Hizo otra cosa”, indicó.: entre $600 mil y $1,1 millones era esa deuda, según el defensor de Giménez.La defensora Cian aceptó que entre Calleja y Morato,, hubo un forcejeo, y un arrebato de la mochila que llevaba el contador. “Y hasta ahí lo que hizo Morato en su auto.. Que Exequiel Morato estaba con Francisco Giménez., porque tenía deudas. Pero, es otra cosa, y por eso pedimos una nueva calificación del delito”, cerró.La codefensora Fernanda Álvarez sostuvo: “No compartimos la calificación de homicidio triplemente calificado. Acá no se mató para tapar otro delito. Giménez tuvo un ataque de bronca, de rabia.. No me puedo poner en la cabeza de Giménez, pero entiendo que no se aprovechó de la indefensión de Calleja. Le reclamó la mochila, y se le fue la mano. Pero a esto no tengo por qué decirlo yo, lo tiene que decir el defensor de Giménez.; hipótesis para ustedes, nosotras estamos convencidas de esto. Acá, lo que sucedió fue esto: lo citaron a Calleja porque Morato tenía deudas y la idea, fue siempre, robarle los dólares.”, subrayó según publicóJuan Domingo Cabrera, defensor de Giménez, abrió su alegato con una definición cortante: “Nada indica que Giménez participó del infructuoso hecho del contador Calleja. El círculo del contador”, apuntó.. Lo único que sé es que no era Giménez”, planteó. Y pidió. “Todo lo que decidan con Morato escapa al interés de esta parte”, sostuvo el letrado., cerró.