Juicio por el crimen de Calleja: en medio del dolor, su madre imploró justicia

Policiales Morato dijo por qué le robó los dólares a Calleja y acusó a Giménez de matarlo

Este viernes se realiza la última jornada del juicio para determinar la culpabilidad o no de Exequiel David Morato y de Francisco Nahuel Giménez en el crimen de Gonzalo Javier Calleja, el 14 de julio de 2021. Los padres de Gonzalo Calleja participaron de todas las jornadas y este viernes previo a conocer el veredicto del juradodialogó con la mamá de la víctima."Fue una semana muy dura, estamos conformes con el trabajo de la Fiscalía y querella", valoró la madre de Gonzalo Calleja, María Luisa."Pedimos Justicia, no venganza. Creemos en Dios y pedimos justicia", cerró.Cabe recordar que se desarrollaron cinco audiencias en el juicio. A los imputados se los acusa de el crimen con tres agravantes -alevosía, para consumar otro hecho y en procura de la impunidad de ese segundo delito (criminis causa)- en concurso real con robo. El juicio fue presidido por el vocal del Tribunal de Juicio de Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo.El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los fiscales Ignacio Arramberry y Santiago Alfieri. Las defensoras oficiales Fernanda Álvarez y Romina Cian asisten a Morato, mientras que el abogado Juan Domingo Cabrera a Giménez. La Querella está representada por los abogados Iván César Vernengo y Damián Pettenatti.Al respecto, el fiscal Arramberry, señaló que “queda claro que había un plan para asesinarlo y poder robarle. Además, no querían ser descubiertos”. Y ratificó que uno de los acusados, Morato, conocía a Calleja desde “hace tiempo”.“Hubo un plan para ocultar el cuerpo, de Calleja, en un lugar específico de poco acceso y difícil de encontrar para cualquiera persona que no lo conozca”, dijo el fiscal al detallar que esperaban tener éxito con lo solicitado”.