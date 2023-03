Caso Calleja: "Justicia, no venganza", había rogado su mamá en medio del dolor

Policiales Morato dijo por qué le robó los dólares a Calleja y acusó a Giménez de matarlo

Video: Juicio por el crimen de Calleja: el alegato de la defensa de Morato

Video: Juicio por el crimen de Calleja: lo que dijo la defensa de Giménez

El jurado popular llegó esta tarde, a un veredicto unánime de culpabilidad para Exequiel Morato y Francisco Giménez por el crimen del joven contador, Gonzalo Calleja, ocurrido en la tarde del 14 de julio de 2021 en la zona de Suipacha y Pringles, detrás del Complejo Escuela Hogar Eva Perón, cuando había ido a cerrar una transacción: el cambio por pesos de 12.500 dólares.dialogó con la mamá de la víctima."Fue una semana muy dura, estamos conformes con el trabajo de la Fiscalía y querella", valoró la madre de Gonzalo Calleja, María Luisa. "Pedimos Justicia, no venganza. Creemos en Dios y pedimos justicia", reiteró.El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los fiscales Ignacio Arramberry y Santiago Alfieri. Las defensoras oficiales Fernanda Álvarez y Romina Cian asisten a Morato, mientras que el abogado Juan Domingo Cabrera a Giménez. La Querella está representada por los abogados Iván César Vernengo y Damián Pettenatti.Al respecto, el fiscal Arramberry, señaló que “queda claro que había un plan para asesinarlo y poder robarle. Además, no querían ser descubiertos”. Y ratificó que uno de los acusados, Morato, conocía a Calleja desde “hace tiempo”.“Hubo un plan para ocultar el cuerpo, de Calleja, en un lugar específico de poco acceso y difícil de encontrar para cualquiera persona que no lo conozca”, dijo el fiscal al detallar que esperaban tener éxito con lo solicitado”.