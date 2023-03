Horror en Santa Fe: entró a robar, se desnudó e intentó abusar a niña de 11 años

Un bestial ataque a una menor en el interior de una vivienda del barrio Santa Rita 2 en la ciudad de Santa Fe, se produjo este jueves a la madrugada. Un delincuente entró por la puerta del patio, tras romper un vidrio, se sacó la ropa e intentó abusar de una menor de 11 años. La abuela de la nena recolectó las prendas del delincuente para llevarlas a la policía.La traumática situación se generó a las 2.30 de este jueves cuando un delincuente violentó la puerta del fondo de un inmueble ubicado en Pasaje Aguiar y Combatientes del Malvinas, del barrio Santa Rita 2. El delincuente se quitó parte de la vestimenta, le tapó la boca a la niña de 11 años que estaba durmiendo, obligándola a sacarse la ropa.La menor gritó, los padres despertaron y el delincuente y presunto abusador escapó dejando algunas prendas tiradas en la casa. "Escuchamos un grito y cuando fuimos a su cuarto nos dijo que había un hombre desnudo que le tapó la boca. Le dijo que se desnudara y que no grite", relató Maia por, la madre de la víctima.La familia no logró dar con el delincuente que antes de huir se llevó celulares, una riñonera y plata que encontró. Más allá del robo, la gravedad del hecho se centra en el traumático momento que tuvo que vivir la hija de Maia."Está asustada, no quiere estar sola, se acostó y quería que me quede con ella... está mal. Los vecinos llamaron a la policía que chequeó la zona y no pudo dar con el malviviente que -según Maia- pudo esconderse con facilidad porque están rodeados de cañaverales.La policía chequeó el interior de la casa, aunque cuando se retiraron, la abuela de la menor víctima del delincuente, levantó la ropa que dejó tirada el abusador, la puso en una bolsa y la llevó a la Subcomisaría 14°.