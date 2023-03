Joven madre se reencontró con su beba: cedió la casa en la que vivía con su ex

Policiales Madre denunció que su ex se llevó a la hija de ambos y le pide la casa a cambio

“Se trató de una clara extorsión”

Una joven madre de 23 años había denunciado el martes que su expareja se llevó a su beba de dos meses sin su autorización. Finalmente, se confirmó aque la mujer pudo reencontrarse con su hija, pero a cambio debió ceder la vivienda en la que vivía con el padre de la criatura.“La beba estaba en la ciudad de Viale. El papá, conforme narró, se la había llevado porque se la habría entregado el Copnaf”, comunicó ael abogado que representa a la joven madre, Milton Urrutia.En la oportunidad, remarcó que “la beba estuvo 24 horas sin la lactancia materna”. De hecho, de acuerdo a lo que repasó Urrutia, la joven madre decidió viajar hasta Viale “porque tenía que alimentarla”.“El hombre le manifestó que él lo único que pretendía era la casa ubicada en barrio 300 Viviendas, donde esta pareja vivía hace más de dos años y era el centro de vida de la beba en una relación concubinaria declarada”, expuso Urrutia y remarcó: “Él quería la casa, no la beba. Y en esa misma noche se produjo el cambio de la beba por la casa”. “Se trató de una clara extorsión”, sentenció.“El hombre llegó en su auto a Paraná y se apoderó del inmueble: cambió al a beba por la casa”, acusó y denunció: “En su momento hubo una mala intervención del Copnaf porque no vieron que el papá no era apto para tenerla a la beba y se la entregaron igual”.Finalmente, el abogado agradeció a la Fiscalía de Género de Paraná que tomó la denuncia a la joven madre y al personal policial de Viale que la llevó hasta la Terminal. “Ella regresó sola a Paraná, con su beba, y ambas se alojaron momentáneamente en la casa de la madre de la joven”, confirmó el letrado.