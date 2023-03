Para Lescano, su absolución “es volver a creer en la vida y tener esperanzas”

“Una mirada integral del caso”

El fallo completo:

”; dijo ael abogado de Yanina Soledad Lescano, Miguel Ángel Cullen, tras conocerse que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) dispuso la absolución de culpa y cargo de Yanina Lescano por el delito que le fue imputado y ordenó su inmediata libertad. La mujer había sido condenada a 16 años de prisión por la muerte de Nahiara Cristo, de dos años de edad, quien era la hija de su pareja.El defensor de Lescano, detalló a, que la absolución para Yanina “es volver a creer a la vida y tener esperanza. Cuando supo que era libre estaba sumida en un mar de lágrimas y en un estado de shock porque luego de cuatro años volverá a ver a su hija”Al consultarte por la sentencia, señaló que “significa una postura, del máximo órgano de la provincia que trata las cuestiones penales,. Acá se juzga a personas de carne y hueso, que tienen una vida y una historia”.“Se debe poner la mirada en las situaciones reales, de manera profesional, en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género aún más, hay que observar todos los contextos, porque hay muy pocos fallos que aplican la perspectiva de género, y este si lo contempla”, mencionó el letrado.En los fundamentos de la sentencia de la Sala Penal, dada a conocer este jueves, se expresó que en el marco del proceso se violaron los derechos de defensa de Lescano. También se sostuvo que “Lescano no fue juzgada con adecuada perspectiva de género ante elementos indicadores de violencia padecida toda su vida”.“Yanina tenía un panorama caótico, sufrió desde sus primeros años violencia sexual, estuvo en muchas instituciones provinciales; no tenía una voluntad férrea,”, expresó Cullen al sostener que “dentro de sus escasísimas herramientas Yanina hizo lo que pudo”.“Ella quería salvar a la nena, intentó llevarla con los abuelos paternos y todas cosas dentro de sus limitaciones.”, dijo Cullen y sostuvo: “Los jueces tienen que tomar nota de este fallo y llevar con humildad la perspectiva de género”.Y aseguró que: “Este caso tiene que sentar precedente, pero tiene que tener en cuenta cada situación particular, y se debe ver la problemática de género en su total dimensión y anclar estas cuestiones en la realidad”. El abogado ratifico que tras la sentencia “Yanina vuelve a ser humana y tiene cierta esperanza”.Al finalizar, declaró que "el verdadero artífice de todo esto, y por quien hay que sacarse el sombrero es Patricio Cozzi, quien trabajó con tesón y valentía".Cabe recordar que el 14 de mayo de 2020, Yanina Lescano había sido condenada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná a la pena de 16 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de Homicidio Calificado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, en virtud del hecho ocurrido el 7 de febrero de 2019, en el cual falleciera la hija menor de edad de su pareja, Nahiara Luján Cristo.

Absolución de Yanina Lescano. Fallo de la Sala Penal by ELONCE Paraná on Scribd