Abuso sexual de menores: cuándo se considera que se “influye” en la víctima

A raíz del caso que vincula a Jey Mammon por delito de abuso sexual, el juez penal de Niños y Adolescentes de Paraná, Pablo Barbirotto, en declaraciones a Elonce, explicó como influye la diferencia de edades y los plazos para denunciar.“Una persona de 13 años o menos no puede prestar consentimiento para la ley, por más que ella diga que quiere (tener relaciones sexuales), y cualquier relación sexual se considera delito”, expresó el juez.Asimismo amplió que desde los 14 años y hasta los 16, hace referencia a que esto depende “de la madurez sexual de la víctima. Pero si esto se analiza desde la perspectiva de género, no se podría hacer un juicio sobre la madurez sexual de la víctima y se debe considerar que con esta persona se está cometiendo un delito”.un consentimiento”.“Cuando pasan estas cosas generalmente no terminan en denuncia”, sostuvo y destacó que cuando las dos personas son menores se entiende que no se da este delito porque estamos entre pares”.Al consultarle sobre la prescripción de casos, detalló que “Desde el 2015 son casos imprescriptible porque se contemplan los tiempos de la víctima para denunciar