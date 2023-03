Crimen de Nahiara: absuelven a Yanina Lescano y ordenan “su inmediata libertad”

Se violaron los derechos de defensa

, presentada por los abogados defensores de Yanina Soledad Lescano, contra la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara de Casación Penal, la que. Asimismo,Cabe recordar que la joven, había sido condenada a 16 años de prisión por la muerte de Nahiara Cristo, de dos años de edad, quien era la hija de su pareja, Miguel Ángel Cristo, el cual fueEn los fundamentos de la sentencia de la Sala Penal, dada a conocer este jueves, se expresó que en el marco del proceso, tras examinar el planteo defensivo y cotejar los fundamentos brindados por el órgano revisor,, le atribuyó a Yanina Soledad Lescano desde el inicio de la causa. Esta situación, que fuera denunciada por la defensa, no tuvo eco en los tribunales inferiores, con lo cualEn relación a ello, el vocal Miguel Ángel Giorgio argumentó que "por lo expuesto, se evidencia que, construyeron todo su andamiaje en una imputación, a todas luces,".A su vez expresó que “se le impuso el rol de garante a la imputada Lescano, frente a la víctima Nahiara, sin advertirse que ese deber de garantía por antonomasia sobre la menor,, a quien también se le atribuyó un obrar omisivo”, indicó en su argumento.Y añadió: "Lo hasta aquí expuesto. Lescano no es garante si aquél ocupa ese lugar; no pueden coexistir ambas posiciones, pues, porque el vínculo paterno filial no se extinguió".De esta manera, se concluyó en que “, sumado al estado de vulnerabilidad por su precaria condición económica, con el aditamento de estar cursando la etapa final de su embarazo; detectándose, asimismo,”, resalta el fallo.Por su parte la vocal, Claudia Mizawak, expresó su adhesión con la solución propuesta por Giorgio y subrayó que “los magistrados del tribunal de mérito, advirtieron la imprecisión del hecho imputado a Lescano, sin que se haya ejercido”, afirma.Expresó que “(que Yanina Soledad Lescano entre el mes agosto de 2018 y el 7 de febrero de 2019,", explicó Mizawak.Además, la vocal Mizawak, efectuó algunas reflexiones sobre cómo fue abordada la perspectiva de género a lo largo del proceso, teniendo principalmente, en cuenta, los términos de la atribución del hecho, sosteniendo que “”, remarcó.Asimismo, se explayó sobre la cuestión de la violencia institucional que se ha suscitado en esta causa.La Sala Penal entendió que, “en virtud de los; por razones prácticas de economía y celeridad procesal y, también en función del derecho de la imputada, a que”, señala el fallo.Al respecto Mizawak sostuvo quey, por otro y más importante aún,, en virtud del cual ha sido apartada de sus hijos y lleva cuatros años privada de su libertad”, argumentó.Cabe recordar que el 14 de mayo de 2020, Yanina Lescano había sido condenada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná a la pena de 16 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de Homicidio Calificado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, en virtud del hecho ocurrido el 7 de febrero de 2019, en el cual falleciera la hija menor de edad de su pareja, Nahiara Luján Cristo.El recurso fue interpuesto por los abogados Patricio Nicolás Cozzi y Miguel Ángel Cullen en representación de la imputada Yanina Soledad Lescano, en contra de la Sentencia Nº15 de la Cámara de Casación Penal, Sala I, de Paraná, dictada el 14 de marzo de 2022 e integrada por el exvocal Hugo Perotti y las vocales Marcela Badano y Marcela Davite.El 15 de febrero de 2023 se efectuó la audiencia de Impugnación Extraordinaria a la que comparecieron los defensores, abogados Patricio Nicolás Cozzi y Miguel Ángel Cullen, por una parte, y el fiscal Ignacio Aramberry, por la otra. Asimismo, la Sala Penal fue asistida por la abogada Cecilia Hopp, perteneciente al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), en calidad de "amicus curiae" a propuesta de la defensa.