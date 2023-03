Madre denunció que su ex se llevó a la hija de ambos y le pide la casa a cambio

y se encuentra en una situación desesperada por recuperarla. Después de llamar al 911 y la intervención del Copnaf, la mujer hizo una denuncia en Tribunales y la derivaron a Minoridad.“Hoy me presenté a Tribunales a hacer una denuncia, de ahí me derivaron a Minoridad y ahí me tuvieron toda la mañana haciendo trámites, luego me mandaron al Copnaf y de ahí me mandaron de vuelta a Tribunales”, relató la mujer a. La situación es angustiante, y la joven madre explica queAdemás, el hombre habría dejado constancia en el Copnaf de que se llevaría a la niña toda la noche, lo que aumenta aún más la preocupación de la madre.Por su parte, el abogado de la mujer, Milton Urrutia, manifestó aque la joven madre es víctima de violencia de género, y que “estas situaciones ponen al descubierto las graves falencias e irregularidades con las que se maneja el Copnaf”. En este sentido, expuso que “es preocupante que el Copnaf haya tomado una decisión y no le hayan informado a la madre dónde se encuentra su bebé, y tampoco se haya informado al Juzgado de Familia en turno”.Además, el abogado hizo hincapié en que “estamos hablando de un bebé que necesita tomar la leche materna, y que el Copnaf le manifestó a la mujer que la niña está bien al cuidado de su progenitor, que hay una orden tomada pero no se las exhiben”.