Reincidencia en el delito: con 16 años, lo acusan de al menos 20 robos de motos

Qué hacían con las motos robadas

A cuánto las vendían

Hace unos días la Policía detuvo a un joven de 16 años, acusado de ser el autor de al menos 20 robos de motos ocurridos en el último tiempo en la ciudad cordobesa de Río Segundo. Su detención reveló todo un mercado local detrás de la sustracción de motocicletas.El adolescente fue apresado junto a otro joven, de 22 años, mientras forzaban una abertura para ingresar a un comercio. Se movían en una moto robada. El joven tiene a un hermano preso, también por robo.El muchacho ya había sido detenido en al menos otras tres ocasiones. También se realizaron varios allanamientos en su casa, ubicada en el barrio conocido como El Vado. “Lo detenían y salía a los pocos minutos, luego que su madre iba a la comisaría a retirarlo”, contó una fuente ligada a la investigación.Pero, tras el último hecho, la fiscalía de Río Segundo decidió alojarlo en el Complejo Esperanza, el centro que alberga a jóvenes en conflicto con la ley penal.Según la investigación, este joven no se mueve solo. Al parecer delinque con otras personas, apenas unos años mayor que él. Se manejan en la zona sur de la ciudad.Según la fuente, son varios menores los que operan. Y por lo general lo hacen durante la madrugada. “Ingresan a los domicilios forzando portones o puertas. No llevan armas”, dijo la fuente.Lo que llamó la atención de las pesquisas fue la forma de operar de la banda. “Se dedican a robar motos que después ofrecen a las propias víctimas. Ya no pierden tiempo desarmándolas y esperando a un reducidor”, se explicó a La Voz.Lo que hacen es esperar a que la víctima publique el hecho en las redes sociales. Tras ello una persona, se presume que podría ser la madre del joven detenido, se comunica con ellos para devolverle la moto a cambio de dinero.“Tienen todo organizado. El precio varía dependiendo de la moto, pero el canon mínimo es de 20 mil pesos”, reveló la fuente.Según se indicó, el rescate de por ejemplo la Zanella ZB está en 20 mil pesos. Pero hay otras tarifas: recuperar una Corven cuesta 25 mil pesos. Y una Honda Biz 40 mil pesos, al igual que la Honda Wave. Esto según lo que surge de la investigación policial.Para los investigadores se trata de una modalidad que se expande por todo el Gran Córdoba.Algunos de los damnificados señalaron que le dejaron la moto en la vía pública. Otros se quejaron porque dicen que tras robar los liberan inmediatamente. Fuente: (LaVoz)