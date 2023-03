Le hackearon el WhatsApp y estafaron a varios de sus contactos

Las estafas telefónicas están a la orden del día, y en esta oportunidad tiene como víctima a una reconocida comerciante de la ciudad de Concepción del Uruguay. Es el caso de Verónica Charreun, quien explicó la situación que vivió para alertar a la población y que otros no caigan en el engaño.



“Ayer por la mañana, me llega una llamada que se identificaba como el Ministerio de Salud, donde me preguntaban cuántas vacunas del COVID tenía, expliqué que tengo dos y me ofrecieron ponerme una tercera dosis, cuando les digo que no, me dicen que me mandarían un código y que se los pase para dejar expresa mi voluntad de rechazar esa dosis, cuando recibo el código, lo leo en voz alta, escucharon y desde ahí me hackearon el WhatsApp”, relató.



Acto seguido, dijo que “desde ahí que no pude volver a entrar a mi cuenta, y se comunicaron con mis contactos pidiéndoles que me transfieran un dinero que yo en media hora devolvería, como me conoce mucha gente, lamentablemente fueron varios los que transfirieron montos elevados. Afortunadamente mis redes sociales no fueron hackeadas y enseguida pude dar aviso a mis clientes, pero fueron al menos 7 personas las que depositaron dinero a estos estafadores”.



Además, Verónica comentó que ha trabajado en otras oportunidades con entes públicos, “por lo tanto ni bien me llegó la llamada pensé que sería para la contratación de un servicio, no me resultó extraña la llamada”.



La denuncia fue realizada de forma inmediata y se encuentra la Fiscalía trabajando en el caso. “Yo no soy responsable legal de las estafas que se hicieron, pero hay una parte moral en la que las estafas se realizaron en mi nombre y esa mancha no hay manera de que me la pueda sacar”, concluyó la comerciante. (La Pirámide)