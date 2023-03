Hombre mató de dos balazos a su hijo tras una discusión y luego se ahorcó

Un hombre mató de dos balazos a su hijo y luego se suicidó al ahorcarse tras una discusión con su pareja, quien le recriminaba que estaba cansada de sufrir violencia de género. Ocurrió en una vivienda de la localidad bonaerense de Libertad, partido de Merlo, según informaron fuentes policiales y judiciales.



Los cadáveres fueron encontrados por la propia mujer el viernes por la tarde, alrededor de las 16.30, en un departamento ubicado en Carhué 2285, entre Honduras y Ecuador, de Merlo.



Fuentes policiales y judiciales informaron que ese inmueble lo tenían vacío para alquilar y que está situado en la planta alta de la vivienda que la pareja compartía con su hijo, quien tenía un retraso madurativo.



La mujer, identificada como Patricia Alejandra Belmonte (50), se desesperó al ver a su hijo, Leonardo Ramos (22), muerto en un pasillo. En ese momento ingresó a la casa con ayuda de vecinos. Al entrar, la madre del joven encontró sentado en el piso contra una ventana a su pareja, Joaquín Ramos (60), quien se había ahorcado con un cable.



Tras llamar a la Policía, Belmonte le relató a los investigadores que todo comenzó el jueves por la noche, cerca de las 22.30, cuando comenzó a discutir con su esposo. Ella le recriminaba que estaba cansada de sufrir violencia de género de su parte, debido que días atrás la había golpeado.

Seguidamente, el hijo se interpuso en la discusión y mantuvo una pelea con su padre en defensa de su madre, tras lo cual el hombre se retiró y se fue a dormir al departamento que tenían en alquiler.



El joven siguió a su padre mientras le recriminaba a los gritos por los maltratos hacia su madre, dijeron los voceros.



En ese marco, la mujer, al no saber nada de su hijo, se dirigió ayer por la tarde a la planta alta y, al asomarse por una ventana, lo vio tirado en el piso del pasillo entre la cocina y el baño, con dos impactos de bala en la cabeza.



Un poco más al fondo, estaba su pareja ahorcada en una ventana y, a su lado, había un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos, que llamaron a los Bomberos Voluntarios del cuartel de Libertad. En pocos minutos llegaron y constataron los fallecimientos de Ramos padre e hijo.



Efectivos de la comisaría 4ta arribaron al lugar junto a peritos y una ambulancia, cuyo médico certificó ambas muertes, por lo que comenzaron las tareas bajo la supervisión del fiscal Oscar Marcos.



La mujer sostuvo que su pareja "era una persona muy agresiva" con ella, que estaba "cansada de sus malos tratos" y que días atrás la había golpeado, aunque no llegó a radicar la denuncia por violencia de género.



En el departamento, la Policía Científica encontró dos vainas servidas frente al cuerpo del joven y una tercera en una ojota. El arma de fuego utilizada para el asesinato era propiedad de Ramos y estaba debidamente registrada, por lo que no tenía impedimento para su uso, según consta en la causa.



En tanto, vecinos del barrio contaron que "la familia era muy trabajadora y no se sabía que la mujer sufría violencia de género". "Joaquín y su familia son de muchos años en el barrio. Aún no puedo creer lo que pasó", dijo hoy un hombre que se identificó como Luis Giménez.



El vecino agregó que "el chico era muy dócil, nació y se crío en el barrio" junto a sus hijos y afirmó que su familia lamenta lo ocurrido. Por su parte, la madre y familiares de Leonardo aguardaban esta tarde que les entreguen el cuerpo tras la autopsia para despedir sus restos. (Télam)