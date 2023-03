Video: robaron otra moto y estafador reclamó recompensa para devolverla

Tras el robo, un intento de estafa

Una mujer denunció el robo de su motocicleta del interior de su casa en Paraná; tras el hecho de inseguridad –el que quedó registrado en un video al que accedió- el delincuente olvidó una mochila con “tres cartuchos de escopeta entre otros elementos”., junto a su hijo y su marido, cerró su comercio ubicado sobre Avenida Ramírez a las 23:40 del viernes y al llegar a su casa, en inmediaciones de Newbery y Artigas, encontró una mochila en el suelo “con tres cartuchos de escopeta en su interior, un cuchillo tipo faca, una gorra de lana con visera, una campera, dos remeras y otros objetos”. Tras el hallazgo, dieron aviso a comisaría decimotercera.Sin embargo, mientras hablaba con los uniformados, la mujer se dio cuenta del robo de su motocicleta Honda Twister 250cc negra. “Un vecino, amablemente, les ofreció el acceso a sus cámaras de seguridad y se pudo ver a un delincuente salir de la casa con la motocicleta en marcha a las 23:16 hs”, relató.Luego del robo, la propietaria de la Honda Twister 250cc recurrió a las redes sociales pidiendo cualquier información que pudiera ayudar en la recuperación de su rodado.“Desde un perfil de Facebook (aparentemente falso) me hablaron para darme la moto; me dirigí a un punto de encuentro para ver si me la llevaban, pero nunca aparecieron. Solo volvieron a llamar para pedirme más plata, a lo que me negué y dije que no iba hacer ninguna transferencia”, contó la mujer.Para finalizar, Herbel agregó: “La moto para nosotros es una herramienta de trabajo, así que esperamos tener una respuesta favorable de parte de la Policía”.