Recuperaron costoso espirómetro robado a médica alergista de Paraná

Policiales Recuperaron parte del equipamiento médico robado a una alergista en Paraná

Una médica alergista fue víctima del robo de una notebook y costoso equipamiento médico cuando descendió de su vehículo, frente a la Terminal de ómnibus de Paraná. La especialista sospecha que los ladrones utilizaron un inhibidor de señales para bloquear la alarma del auto y así sustraer la mochila en la que guardaba sus pertenencias.“Fui a la Terminal a buscar una encomienda de vacunas, estacioné y cerré el auto con la alarma, pero quizás utilizaron un inhibidor de señales porque cuando salí, una persona me avisó que pasaron en una moto y me habían sacado la mochila”, había repasado ala Dra. Celeste Borghello. Para la especialista, el hecho de inseguridad transcurrió en unos siete minutos, durante la mañana del viernes pasado.En tanto, este martes, gracias a la colaboración de ciudadanos que llamaron a la policía, el personal de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección Investigaciones, recuperó gran parte de los elementos sustraídos a la médica alergista, se confirmó aque los investigadores policiales lograron recuperar el equipo de espirometría que había sido sustraído a la profesional. “Lo estaban ofreciendo a la venta por Mercado Libre”, contó Borghello.La alergista aclaró que el espirómetro –que es muy costoso- se encuentra perfectas condiciones. En la oportunidad, agradeció a fiscalía y al personal policial apostado a la búsqueda de los elementos robados.Hasta el momento no se reportaron detenciones por el hecho de inseguridad.