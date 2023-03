Robaron costosas herramientas “compradas con el esfuerzo de toda su vida

La familia Isamendi Maciel de Gualeguaychú, sufrió un robo en las últimas horas, cuando descubrieron que habían desaparecido herramientas, recados completos y una bicicleta de un galpón que se encuentra cerca de su casa ubicada en Primero de Mayo y Jaime de Nevares. Los ladrones habrían ingresado al galpón a través de un campo que es propiedad de la familia.Los delincuentes aprovecharon la oscuridad, las tormentas recientes y la soledad de la vivienda para cometer el robo. Según informaron, Jorge Isasmendi, su hermana Rita, la madre de ambos y otros familiares descubrieron la desaparición de muchas cosas que estaban en el viejo galpón de chapa.La puerta no había sido violentada, pero si la parte trasera de la construcción donde levantaron unas chapas para entrar. Jorge, señaló a ElDía que “trabajo de albañil y cuando tengo trabajo no estoy, ando con mi vieja camioneta con lo que necesito, pero ahora nos encontramos con el galpón casi vacío y la mayoría de mis elementos de trabajo que desaparecieron. Faltan tres palas de punta, una pala ancha, un marrón, cucharas de albañil, niveles, amoladora, una bicicleta mountain bike, dos recados completos, bozales, frenos para los caballos que tenemos en el campito”.Además, sumó que “en lo personal, me arruinaron porque me llevó mucho tiempo hacerme de esas herramientas para perderlas de un momento a otro. Mi vieja que es la que está acá permanentemente, no escuchó nada, salvo un ruido en una de las últimas tormentas, pero pensó que se trataba del viento. Aparte ingresaron por la parte de atrás del galpón. Abrieron las chapas un poco y seguramente se iban con lo que sacaban por el monte, ya que no hay casas, solo espinillos y campo. Sí tenemos vecinos al oeste de la propiedad con nuevos barrios que se han construido en los últimos tiempos”.Rita Isasmendi es una reconocida basquetbolista de la ciudad, actualmente entrena para jugar Federal Femenino con Juventud Unida. Contó que “trabajo todo el día, a la mañana en un laburo y a la tarde en otro, además de entrenar por la noche en Juventud Unida con el plantel superior de básquet. Encontrarte con que te han robado en la cara me genera mucha bronca. Mi familia lleva casi 40 años viviendo acá, tenemos un fuerte sentido de pertenencia con un lugar al que no pensamos dejar, porque esta es la casa que compraron nuestros viejos. Radiqué la denuncia en la Comisaría Tercera que junto a Investigaciones estuvieron trabajando en el lugar donde se registraron los hechos”.Según fuentes confiables, quienes habrían sido los autores andaban ofreciendo en la zona lo que sacaron del galpón.La familia hace cuatro décadas que vive en la zona. Contaron que “en un principio eran pocos los vecinos de una zona con mucho monte. Teníamos vacas que ordeñábamos para vender la leche, caballos para trabajar en el horno de ladrillos, pero con el correr del tiempo la zona se fue poblando y comenzaron los problemas. No pudimos tener más hacienda porque cada tanto nos carneaban alguna. Le pusimos puerta al galponcito que antes no tenía porque no era necesario y ahora esto”.