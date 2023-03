Un hombre fue herido de bala tras una discusión con padre e hijo

Un hombre de 35 años resultó herido de bala tras una discusión con padre e hijo, registrada anoche en el barrio Plan Evita de Gualeguay. Fuentes policiales confirmaron a Elonce que no se reportaron detenciones por el ataque porque la víctima solo registró lesiones leves y optó por no denunciar el hecho acontecido en calle Martin Fierro entre Polak y Mercedes Lesca.



“La madre del baleado fue quien brindó las precisiones del atacante y un testigo del hecho confirmó que la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando padre e hijo -con lo que mantiene problemas de vieja data- se presentaron en el lugar y comenzaron a insultarse mutuamente”, explicó a Elonce el subjefe de la Departamental policial de Gualeguay, José María Pérez.



El comisario confirmó que “el padre le asestó a este muchacho un botellazo, que le produjo un corte en la cabeza”. Tras el ataque, la víctima pretendió retirarse del lugar, pero el hijo del atacante sacó un arma de fuego de entre sus prendas y le efectúa dos disparos. “Uno de los proyectiles le impactó en el antebrazo izquierdo y el otro en el glúteo derecho”, indicó el funcionario policial.



La víctima, de apellido Barreto, fue trasladada al hospital por lesiones de carácter leves y tras las curaciones pertinentes se retiró de alta. El comisario confirmó que el muchacho no quiso denunciar a sus atacantes. “Tanto la víctima como los agresores cuentan con antecedentes por delitos contra la propiedad y pertenecen a familias que viven en conflicto, por eso fue la agresión, por problemas de vieja data”, explicó el funcionario policial. No se reportaron detenidos por el hecho de sangre. (Elonce)