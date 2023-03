Desapareció un joven en Rosario y su auto fue hallado sobre el puente a Victoria

El 7 de marzo pasado, Alexis Olivera, de 28 años, desapareció en Rosario. Desde entonces, su familia no ha sabido de él, a excepción del hallazgo de su auto en el puente que comunica Rosario con Victoria. Debido a esto, Prefectura de Entre Ríos inició un rastrillaje de las aguas del Paraná, pero no han obtenido resultados.“No, no hay novedades. El rastrillaje ya finalizó la semana pasada. La Policía de Entre Ríos que estaba a cargo, dijeron que en la zona de ellos no había más lugares por donde buscar”, confirmó hoy a, la tía del chico, quien es papá de un bebé de 9 meses.De acuerdo a lo que indicó la mujer, están desesperados ante la ausencia de rastros sobre Alexis y reclamaron avances en la investigación del hecho, a cargo de la Fiscalía entrerriana. Sin embargo, pidieron aclarar: “La Policía de Entre Ríos se movió de una manera muy rápida, enseguida pidieron cámaras, llegaron con perros, helicópteros”, advirtió.“Acá, nadie hizo nada”, observó sobre la Justicia rosarina, “con decirte que en la denuncia pusieron mal la patente”, señaló.El día que desapareció, 7 de marzo pasado, Alexis envió un mensaje a su ex pareja, mamá de su hijo en tono de despedida. Su madre y demás familiares lo buscaron por todas partes y radicaron una denuncia policial.Al día siguiente, la familia exigió a la Fiscalía local el rastreo de su teléfono celular pero el muchacho lo había apagado tras mensajear a su ex. También pidieron imágenes de cámaras de seguridad y de tránsito. Durante tres días no tuvieron novedades del paradero del sobrino hasta que el viernes 10 de marzo, el auto fue hallado abandonado en inmediaciones del puente Rosario-Victoria.La Policía entrerriana tomó el caso, dispuso dos perros rastreadores y un investigador. “Alexis sufrió un accidente de tránsito en 2016 y sufrió secuelas en su cabeza. Se desenvolvía solo, pero tenía un pase por discapacidad”, sostuvo Cintia y explicó que esta es la razón que le dieron sobre la ausencia de registros asentados sobre su paso por los peajes.Intervino Prefectura para rastrillar las aguas del Paraná, sin embargo, no hay resultados a más de 15 días de su desaparición.Mientras tanto, crece el interrogante sobre qué hizo Alexis entre el 7 y el 10 de marzo en Rosario, y por qué habría ido hasta Victoria para dejar el coche.