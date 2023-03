Robaron dos canoas en Puerto Sánchez: “Nos cortaron los brazos para trabajar"

Delincuentes robaron dos embarcaciones de pescadores que estaban a la vera del río en la zona de Puertos Sánchez, en Paraná. El hecho ocurrió durante madrugada del miércoles, supoLos pescadores damnificados, Jorge Maidana y Daniel Lemos, dialogaron cony detallaron que los ladrones habrían aprovechado la tormenta para cometer el ilícito. “Cuando vinimos el miércoles a la mañana para sacarle el agua a las lanchas y nos encontramos que ya no estaban, nos habían cortado los brazos, porque nos quedamos sin el sustento para nuestras familias, prácticamente nos habían matado”, dijo Maidana muy angustiado.En este sentido, amplió que “siempre estamos acá, nos criamos en la zona y nos amargó mucho todo lo que nos sucedió; a la macana ya la hicieron”Asimismo contó que tras notar que las lanchas no estaban, comenzaron una intensa búsqueda y hallaron una de las embarcaciones en Bajada Grande: “Le sacaron el motor y le hicieron un hueco muy grande para que se hunda en el río, pero por suerte la encontramos”, expresó Lemos al asegurar que los ladrones “son gente que sabe del tema porque la desarmaron y todo muy rápido”.La lancha que sigue sin aparecer es la de Maidana y "tiene un valor aproximado de 200 mil pesos”, dijo el pescador y resaltó que ahora no sabe cómo seguir.“Al robarme mi única herramienta de trabajo me cortaron los brazos, tengo que buscar otro trabajo porque me dejaron sin nada”, cerro.