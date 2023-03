Vecino grabó cuando delincuente lo chantajeaba para devolverle su moto

“Pasale 5 mil pesos a mi señora para su seguridad. Ella está a dos cuadras con la moto, con mis hijos y está embarazada. Y después le entregas los 15 mil en mano". Este es un fragmento del dialogo que mantuvo Oscar Colombo con quien supuestamente tenía su moto, para poder pactar el rescate.



En relación a la conversación telefónica que mantuvo con un sujeto para recuperar su moto, Oscar contó que recibió el llamado por el rescate casi inmediatamente en el momento que estaba realizando la denuncia.



Al respecto, el vecino manifestó que “hoy en día Gualeguaychú dejo de ser lo que era, y con la justicia tenemos que adaptarnos a esto”.



“La moto estaba al costado de la rampa, mi esposa trabaja en el hospital entre las 13 y las 19, y la moto queda estacionada ahí siempre. El robo lo capta una cámara de una vecina. No hay respuestas de la justicia, y el tiempo del fiscal no es el mío por eso salí a buscarla”, manifiesta Oscar.



Y agregó: “Nos está costando pagar la moto, es lo único que tengo, antes tenía vehículo pero lo tuve que vender porque la situación económica se puso difícil”.



Por último, Oscar concluyó: “Todo el mundo lo conoció de entrada cuando vieron el video del robo, pero la policía no lo podía sacar, dicen que seguro era nuevo. El día que vayan presos los compradores se acaba el mercado negro”. (Radio Máxima)