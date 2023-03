Denuncian que una joven con discapacidad habría sido abusada por un vecino

Foto: Tribunales Chajarí Crédito: Archivo

La hermana de una joven que habría sido abusada sexualmente relató que la presunta víctima “tiene 27 años y padece retraso madurativo, psicomotricidad fina y gruesa, depende de la ayuda constante de mi mamá para hacer muchas cosas”.



Acerca del supuesto hecho de abuso que habría sufrido, reveló que “el lunes 13 de marzo mi madre la estaba ayudando a bañarse y le vio marcas en el cuello. Le preguntó qué eran y le confesó que había estado con el vecino, mayor de edad (entre 40 y 50 años), física y mentalmente bien, o sea centrado y consciente de los hechos que habían sucedido”.



Continuando con el relato, la mujer manifestó que su madre inmediatamente se comunicó con uno de sus hijos y se trasladaron con la joven hasta la comisaría de Villa del Rosario, donde -según sus dichos- no habrían podido realizar la denuncia correspondiente. Tras ello, se dirigieron a la Fiscalía de la ciudad de Chajarí, donde finalmente formalizaron la denuncia por supuesto abuso sexual.



Al respecto, la denunciante dijo que “la tuvieron varias horas sin ninguna respuesta y no se le brindó ningún abogado, no se solicitó ninguna pericia psicológica ni médica para corroborar los hechos y se hizo abandono de persona hacia mi hermana y mi madre”.



Seguidamente, la mujer contó que “con el pasar de los días, mi madre fue acompañada de un familiar a consultar porqué el abusador seguía en su domicilio como si nada, solo con una restricción”. Y agregó: “seamos coherentes, justicia inoperante, irresponsables, con poca empatía hacia los demás, no entiendo por qué actuaron así”.



“Él (por el supuesto abusador) puede hacer lo que quiera mientras la víctima sufre el señalamiento de todos”, expresó y recalcó que “ese hombre se aprovechó de la discapacidad de mi hermana y de su vulnerabilidad”.



“Sentimos mucha indignación, miedo por si este hombre intenta algo contra ellas, no puede estar ahí y dejar que se lo haga a alguna otra chica”, reclamó la hermana de la joven.



Por otro lado, la denunciante precisó que “mi mamá recibió una notificación de que tiene que llevar a mi hermana al médico para realizarse el examen perital; la verdad que es todo una vergüenza; porque yo el lunes 20 llamé e hice la denuncia en el INADI de Paraná, así que casualmente ayer ya le estaban mandando notificaciones”.



“Yo no me voy a quedar quieta, porque el Estado hizo abandono de persona y más aún discriminación hacia una persona discapacitada”, dijo la mujer y finalizó diciendo que “ahora se preocupan siendo que ella tendría que haber sido revisada el día lunes 13 cuando fueron a radicar la denuncia”, publicó Villa del Rosario Net.