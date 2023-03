Niño internado con cocaína en sangre: la madre no declaró y sigue detenida

Un niño de tres años permanece internado en el hospital Centenario de Gualeguaychú, tras haberle detectado cocaína en sangre luego de un análisis toxicológico al que fue sometido. La madre del menor permanece detenida y a disposición de la Justicia.El domingo por la tarde un chiquito de tres años fue llevado a la Guardia Pediátrica del nosocomio y estaba “descompensado y descompuesto”.Cabe recordar que el personal médico comenzó a sospechar que el menor tenía síntomas de consumo de estupefacientes, y tras los análisis necesarios, confirmaron que había cocaína en su organismo, por lo que fue internado, dio cuenta Elonce.“Fue la mamá la que lo llevó, y en cuestión de minutos, luego de que lo internaron, lo sacó y se lo llevó sin autorización”, relataron desde la Policía Departamental.Tras el retiro sin autorización del menor por parte de la madre, desde el Hospital Centenario dieron aviso de la fuga a personal policial.La mujer fue encontrada en cercanías de Concordia y España, se procedió a la detención de la misma y se llevó al menor nuevamente al Hospital.La mujer de 34 años está detenida, y podría ser imputada por facilitación de estupefacientes a menores de edad.Durante la jornada del martes, la Justicia le tomó declaración de imputada a la mamá del niño de 3 años que fue internado en el Hospital Centenario, al cual se le detectó cocaína.Según manifestó la fiscal de la causa Alejandra Montiel a, la madre del menor “negó los hechos”.Además de desligarse de responsabilidad por lo ocurrido, la mujer “se abstuvo de declarar”, precisó la fiscal a este medio.Por lo tanto, llamó la atención que pese a negar lo ocurrido no halla brindado ninguna versión de qué fue lo que pasó para que el niño termine intoxicado e internado en el Hospital.Recordemos que la madre “está siendo sometida a proceso en este momento, por eso mismo quedó detenida en la Comisaría de la Menoridad y la Violencia Familiar. Aún faltan muchas medidas por disponer y estamos en pleno proceso de las tareas investigativas”, dijo Montiel.Con respecto al padre del menor, aun es un misterio, ya que no ha trascendido si lograron identificarlo y localizarlo.El chiquito se encuentra internado en la Sala de Pediatría, y que quedó al resguardo de una de sus abuelas. Además, el COPNAF inició una intervención con el niño.La fiscal reveló que la madre, vivía con su niño sin domicilio fijo.La fiscal mandó a intervenir el domicilio que había brindado la detenida cuando ingresó a su hijo al hospital, pero no se encontraba en ese lugar al momento del allanamiento.