Comerciantes manifestaron su indignación tras los robos en sus locales: video

Dos comercios del centro de la ciudad de Gualeguaychú fueron el blanco de un robo, concretado en la madrugada del lunes. El responsable del robo en ambos locales (venta de ropa y verdulería) es un sujeto del cual se sabe que cuenta con un frondoso prontuario de delitos.Así lo dio a conocer la policía, ya que el robo en el local que vende indumentaria femenina, quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio.Según fuentes confiables, la persona detenida por una contravención y que quedó supeditada a una o dos causas por robos en una tienda y en una verdulería, se trataría de un sujeto conocido en el ambiente delictivo a quien apodarían “El Gringo” o “El Ruso” de unos 35 años de edad.El sujeto en cuestión pese a que acumularía una serie de hechos delictivos, aproximadamente 15, circulaba libremente por las calles. Tras los robos,dialogó con los damnificados por el raid delictivo que habría protagonizado “El Gringo” o “El Ruso”.Melanie tiene 25 años, estudia la Licenciatura de Recursos Humanos y brindó detalles de lo que encontró en su negocio de Luis N. Palma y Santa Fe en la mañana del lunes. “El cuatro de marzo abrí las puertas de mi negocio luego de mucho esfuerzo. Vendía ropa en mi casa, hasta que pude hacerme de un stock de mercadería, todo destinado al rubro femenino, alquilé este local, lo diseñé a mi manera y a las dos semanas me robaron”, recordó la joven.“Por fortuna, dentro de todo lo malo de un robo, no fue a la luz del día porque atiendo el negocio con mi bebé de siete meses. Me avisaron en la mañana del domingo que la puerta del negocio estaba abierta por lo que rápidamente concurrí al mismo, constatando que me faltaba la computadora portátil, un parlante, bolsos y ropa de todo tipo”, afirmó.“Parece que este sujeto anda haciendo de las suyas por el barrio, porque luego volvió y se llevó buzos, calzas de una determinada talla que quizás sean para alguna pareja o persona conocida. Regresó con una tranquilidad e impunidad que asombra. Revisó y se llevó lo que quiso, como si fuese el dueño de la tienda”, sostuvo.Melanie contó que “con la esperanza de recuperar la computadora portátil, publiqué fotos de la misma en mis redes sociales, al igual que el amplificador, pero hasta el momento no tengo novedades al respecto”.Melanie dio que “gracias a Dios se trata de cosas materiales que intentaremos reponer, aunque la mano viene muy dura, el robo fue cuando nosotros no estábamos. Pateo la puerta y la abrió entrando como si nada. El local está vidriado como en cualquier tienda, pero después de esto no me queda otra que colocar rejas para prevenir otro robo”.La mujer destacó “la solidaridad de la gente que, enterada de lo que pasó, se dio una vuelta para el local a los fines de comprar algo y de esa manera, darnos una mano para salir adelante. Este fue un golpe duro, pero vamos a seguir trabajando y salir adelante”, concluyó.A pocas cuadras, en calle Primera Junta, una frutería también fue víctima de la gira de una persona que acumula más de una decena de causas probadas y que goza de libertad, más allá de que haya sido aprehendido por una contravención. El dueño de la verdulería y frutería dijo que “el ladrón pateó la puerta, se ve que algo no estaba del todo bien en la parte inferior y vino derecho a la caja de donde extrajo la suma de 4000 pesos que teníamos guardado en concepto de cambio para los clientes”.