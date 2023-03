A caballo y a los tiros: detuvieron a un tercer involucrado y tiene 16 años

El fiscal Mauricio Guerrero, quien investiga el intento de asalto a una familia de Villa Adela, confirmó la detención de un tercer involucrado, de 16 años, tras un procedimiento policial que se desarrolló alrededor de las 17 de este martes.Se trata de un adolescente identificado como R.N.A. De los cuatros asaltantes, se trata del menor que iba junto a un acompañante en un mismo caballo, con la característica particular de que cargaba una faca y un arma de fuego en cada una de sus manos.La detención de R.N.A. se llevó a cabo tras una serie de allanamientos llevados adelante con el trabajo de la División Investigaciones que tuvieron lugar en Santos Vega entre Rawson y San Lorenzo; Cortada Avellaneda Norte casi Yuquerí; y Avellaneda y Calle 52.que R.N.A. será imputado en la jornada de este miércoles y el Ministerio Público Fiscal pedirá la privación de libertad en un centro especializado.Por otra parte, confirmó que fueron identificadas las cuatro personas que participaron el violento hecho en Villa Adela el pasado viernes. Los jinetes se tratan de Adrián "Peke" Bonasola de 27 años; R.N.A. y M.J.R., ambos de 16 años; y el cuarto involucrado se trata de un menor de 14 años no punible, por lo que no será detenido.