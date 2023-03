Confirman que manejaba a 180 km/h cuando mató a dos motociclistas

Fernando Martín González, el automovilista que en la madrugada del 24 de febrero pasado mató a una pareja que circulaba en una moto por la costa de Mar del Plata, manejaba su vehículo a 180 kilómetros por hora cuando perdió el control.



Así surge del peritaje accidentológico agregado a la causa que lleva adelante el fiscal Pablo Cistoldi y que fue realizado por el especialista Ingeniero Mecánico Omar Alcides Santi.



De acuerdo a ese informe, González avanzaba a una velocidad inconcebible para el trazado urbano y fue precisamente eso lo que causó que antes de llegar a la rotonda de Constitución y la Costa su Volkswagen Golf se descontrolara. Probablemente, por no ser de Mar del Plata, González ignoró la proximidad de la rotonda y cuando quiso reducir su alocada velocidad ya era demasiado tarde. “De acuerdo a las imágenes suministradas, es posible identificar que el conductor del VW Golf se encontraba realizando una maniobra de frenado previo al primer impacto contra el cordón del cantero separador de carriles. No existe realización de maniobras evasivas ya que en ese punto el conductor pierde el control de su rodado”, dice el peritaje.



Vale recordar que el Golf, tras colisionar contra el cordón, se elevó y giró sobre su eje para atravesar “como un misil” (dirían testigos) la rotonda e impactar la motocicleta en la que viajaba Mariana Juárez y Rubén Nuñez a 150 metros de allí, en la calle Cataluña y la Félix U Camet.



González era en ese momento un empleado ferroviario residente en el barrio de Villa Devoto y cuando personal policial y de Tránsito le efectuó el test de alcoholemia, presentaba 1,96 miligramos de alcohol en sangre.



El informe también descartó incidentes de factores climáticos o ambientales y en la descripción de la mecánica del siniestro aseguró que no hubo participación de algún otro vehículo o peatón en el comienzo de la secuencia.



González quedó detenido desde el primer momento acusado de doble homicidio con dolo eventual en el marco de un expediente radicado en la fiscalía de Delitos Culposos. Este martes Cistoldi solicitó la prisión preventiva que mantendría a González preso hasta el momento del juicio oral.



Días atrás, familiares de las víctimas se manifestaron para pedir una pronta definición a la Justicia sobre la continuidad de la causa. (La Capital MDP)