Marcelo Corazza negó la imputación, no respondió preguntas y quedó detenido

Policiales Ex ganador de Gran Hermano fue detenido por corrupción de menores y trata

Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición del reality Gran Hermano realizada en 2001, actual productor del mismo programa y quien el lunes fue detenido acusado de integrar una organización dedicada a la explotación sexual y la corrupción de menores, negó la acusación pero no quiso contestar preguntas ante el juez y el fiscal de la causa, informaron fuentes judiciales.Antes de ser ingresado esposado al edificio de la calle Lavalle pasadas las 7.20, el detenido dijo en declaraciones a la prensa que era "inocente".“Hizo una breve exposición donde negó el hecho que se le imputa y luego se negó a continuar con la declaración y a contestar preguntas del juez y el fiscal”, dijo a Télam una fuente judicial vinculada al expediente.La misma fuente informó que el siguiente imputado en ser indagado este mediodía será Andrés Fernando Charpenet, mientras que los otros dos, el misionero Francisco Rolando Angelotti -sindicado líder de la organización-, y Raúl Ignacio Mermet, serán indagados recién mañana.Ya esta mañana, pasadas las 7.20, cuando lo bajaron del camión de traslado y antes de ser ingresado esposado al edificio de la calle Lavalle, Corazza alcanzó a decirle a la prensa que era "inocente". [{art:749523} Policiales | Última modificación: 20.03.2023 17:51 hs. por Virginia VargasCómo operaba la banda de corrupción de menores por la que detuvieron aLa indagatoria de Corazza estuvo a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento que comenzó a investigar a la banda a raíz de la denuncia de dos personas de identidad reservada (actualmente mayores de edad) que dijeron haber sido víctimas cuando tenían entre 11 y 14 años.Las detenciones se dieron el lunes luego de seis allanamientos realizados en la ciudad misionera de Oberá y en las localidades bonaerenses de General Pacheco, Tigre y General Rodríguez.La captura del exparticipante de Gran Hermano tuvo lugar tras un allanamiento realizado en su domicilio, ubicado sobre la calle Montes de Oca al 300, partido de Tigre.El exparticipante de Gran Hermano, que vestía una remera negra, salió esposado de su domicilio y fue escoltado por dos efectivos de la División Trata de Personas, de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, para luego ser escoltado a una Alcaidía porteña.Durante el operativo se le secuestraron dos teléfonos celulares y otros elementos que ahora serán analizados por los pesquisas.La organización desarrollaría esta actividad delictiva desde hace más de 20 años, tanto en el norte del país, como en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.Mientras tanto, los otros tres imputados fueron identificados por la Justicia como Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti, a quien sindican como el jefe de la organización.A todos ellos se les acusa "haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros".Según una fuente, la organización "desarrollaría esta actividad delictiva desde hace más de 20 años, tanto en el norte del país, como en el ámbito de la provincia de Buenos Aires", por lo que se considera la posibilidad de que haya más testigos que brinden su testimonio luego de esta investigación.En ese sentido, los voceros precisaron que hasta el momento se conocen las identidades de al menos 11 víctimas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Misiones.Los otros tres imputados fueron identificados por la Justicia como Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti, a quien sindican como el jefe de la organizaciónAl respecto, detallaron que los abusos ocurrían en autos particulares en Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, una quinta de Castelar, albergues transitorios del conurbano y domicilios particulares.La sospecha de los investigadores es que el imputado Angelotti captaba a jóvenes y niños de la provincia de Misiones, de donde es oriundo, a través de sitios de chats en Internet para llevarlos a vivir con él a su domicilio de General Rodríguez.La investigación comenzó el 24 de octubre del año pasado, luego de que un testigo de identidad reservada denunció que había abusado sexualmente cuando él tenía entre 11 y 13 años, entre 1999 y 2002, por uno de los ahora detenidos, a quien solo podía individualizar por su nombre de pila.En la causa, Corazza está mencionado en un solo hecho ocurrido en 2001, cuando según la víctima, el reciente ganador de Gran Hermano lo llevó en su auto particular hasta la Costanera Sur y allí se dio una situación de presunto abuso.El ahora detenido Marcelo Corazza fue el ganador de la primera edición de Gran Hermano, la cual tuvo lugar en el año 2001 y que era conducido por la actriz Soledad Silveyra.Actualmente, Corazza estaba involucrado como productor durante la edición 2022, la cual continúa emitiéndose en el canal Telefe y que llegará a su conclusión el lunes próximo.A su vez, el ganador de GH 2001 participaba como panelista todos los viernes a la noche del programa "Gran Hermano: La noche de los ex", donde debatía con otros exparticipantes sobre los hechos desarrollados durante la actual temporada del reality.El lunes, el canal informó que suspendió a Corazza “tal como la ley lo regula hasta que la Justicia clarifique esta situación”, a la vez que abogó por el “rápido esclarecimiento de los hechos”. Fuente: (Télam)