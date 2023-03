“Me tiró a matar”, confesó dueño de la casa del intento de asalto a caballo

El pasado viernes ocurrió un hecho de inseguridad en la ciudad de Concordia, donde cuatro personas –tres de ellos menores de 12, 14 y 16 años- entraron a un domicilio de Villa Adela con intenciones de robarse un ternero. Sin embargo, todo no salió como lo esperado, aunque pudo haber fallecido el dueño de la casa, a quien le efectuaron tres disparos de armas de fuego.En ese sentido, hoy Javier Ruíz Díaz apareció enporpara remarcar lo sucedido hace algunos días: “Esto es algo que nunca imaginamos ni nunca nos pasó, incluso no hay antecedentes de algo así en todo el barrio, por eso quedamos todos medio shockeados y nos manifestamos pidiendo seguridad".Asimismo, el dueño de casa rememoró que, afirmó el vecino. Subrayando que sus dichos "no son una apología del uso de arma, sino que es la bronca que tenía en ese momento"., en referencia al jinete con un arma de fuego. En efecto, analizó que "después sí, vos lo pensás y caes que hubiera podido morir allí, pero en ese momento me salió así por la calentura que tenía".Por último, Ruíz Díaz dejó en claro que "lo que querían estos malvivientes era robarme a ‘Lolo’, un ternero que tenemos nosotros de chiquito, lo trajimos del campo porque la mamá se le murió y prácticamente lo hemos adoptado como una mascota", publicó