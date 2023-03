Conducía ebrio una camioneta que cayó a un arroyo y murió una mujer

Una mujer de 33 años falleció este lunes en un accidente vial ocurrido aproximadamente en distrito Capiz, provincia de Mendoza.La víctima fue identificada como Juana Delgado, que viajaba como acompañante en una camioneta Chevrolet Meriva que conducía Said Llanos, un hombre de origen boliviano de 37 años.La información oficial sostiene que Llanos manejaba por Carril Nacional, en dirección al sur, cuando al llegar al Puente de Hierro, perdió el dominio del vehículo, que cayó al costado este del arroyo San Carlos.Bomberos, personal policial y del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) fueron desplazados al lugar del accidente y constataron el deceso de Delgado. En tanto, la prueba de alcoholemia de Llanos dio resultado positivo: tenía 1,77 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces lo permitido para circularen esa provincia, donde no rige la norma de alcohol cero.Junto a ellos viajaba Gabino Cruz, que también estaba ebrio de acuerdo con el dosaje. Se estima que en el vehículo también transitaba otra persona, que se retiró caminando del lugar y aún no fue identificada. (El Sol de Mendoza)