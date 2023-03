Hay tres denuncias contra pandilla violenta en Gualeguaychú: qué dice la policía

Foto: La marca que quedó en la espalda del chico atacado

El subjefe de Policía de Gualeguaychú, comisario inspector Luis Báez, se refirió a la pandilla violenta de la zona norte de la ciudad que tiene atemorizados a los vecinos y señaló que no pueden intervenir si participan menores.Días pasados, se conoció el testimonio de dos vecinas, quienes expusieron el problema que ocurre en la esquina de San José y Juan B. Justo, donde una pandilla de menores con látigos y cuchillos se adueñó del barrio.Báez dijo que el lugar corresponde a jurisdicción de la Comisaría Tercera, y hay tres denuncias radicadas. Agregó que están en conocimiento la Justicia y los organismos como el COPNAF.“Entiendo que se van a tomar las medidas correspondientes, por lo menos citar a los padres. Entiendo que están en pleno conocimiento y son hechos que se van suscitando entre menores porque los damnificados son otros chicos que han sido maltratados y lesionados, eso es lo que se denunció puntualmente”, indicó aAñadió que “salvo que se esté llevando a cabo el delito en ese momento, no se pueden aprehender. Tenemos que informar al Juzgado de Menores”.En tanto, otra vecina de nombre Fernanda contó que habló con los chicos, “les dije que no sean nenes malos, que hay que cuidar a los vecinos, pero te miran y se ríen”. Y dio cuenta luego de hacerle bullying a su hijo discapacitado le robaron su perrito para burlarse.Días pasados otra madre contó que cuando su hijo volvía de la escuela, lo golpearon con un látigo para robarle el celular, y antes le habían pasado un cuchillo por la panza.“Es una pandilla de 15 chicos de entre 9 hasta 15 años que hacen lo que quieren porque se creen los dueños del barrio. Yo la califico como una mini mafia que puede terminar en cualquier cosa”, dijo la mujer.“Ellos se ríen y nos gritan: “seguí denunciando, total la gorra no nos hace nada”, contó.