Murió un repartidor que resultó herido al quedar en medio de un tiroteo

Después de 15 días internado falleció un hombre que había recibido varios balazos a metros de su casa del barrio La Cerámica. La versión preliminar es que la víctima, un ex empleado municipal que había puesto una rotisería en su vivienda y a veces se encargaba de repartir los pedidos, quedó en medio de una balacera con trasfondo narco a la que era ajeno. Se llamaba Gabriel Mauricio Zicarellí, tenía 42 años y según su familia momentos antes de ser baleado se dirigía a realizar una entrega.



Según indicaron fuentes de la Fiscalía Regional, pasadas las 23 del sábado 4 de marzo Zicarelli iba en su moto por la zona de Beatriz Vallejos y Domingo Candia, en la zona norte de la ciudad, cuando recibió algunos balazos. En un principio los llamados de vecinos al 911 advirtieron que había un hombre herido en la vía pública, al cual habían intentado asaltar. Una vez en el lugar la policía halló seis vainas servidas.



Para entonces la víctima había sido trasladada en un auto particular al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Allí fue identificado como Gabriel Mauricio Zicarelli y alcanzó a contar cómo había sido herido, lo que en principio descartó la hipótesis de robo que habían mencionado los vecinos. El muchacho, que había sido empleado municipal de Parques y Paseos, explicó que estaba en la calle cuando personas desconocidas comenzaron a disparar con armas de fuego.



Zicarelli fue atravesado por un solo balazo que le causó graves heridas en un brazo, pecho y abdomen, por lo cual pasó de inmediato a quirófano. Luego de la intervención quirúrgica quedó internado en la unidad de terapia intermedia del Eva Perón, donde pasó los primeros días.



Sin embargo su estado de salud se complicó cuando presentó una infección en el estómago que le provocó su fallecimiento sobre las 20.15 del domingo, luego de estar 15 días internado. Con la noticia del fallecimiento la investigación que estaba en manos del fiscal de Flagrancia Iván Enríquez pasó a cargo del fiscal de Homicidios Adrián Spelta, quien estaba de turno al momento de ocurrido el ataque.



Según fuentes de la investigación, la principal hipótesis del ataque en el que Zicarellí resultó herido es que el hombre quedó en medio de una balacera cuando pasaba por ahí. En ese sentido una versión indica que los disparos fueron desde un auto contra un punto de venta de drogas de la zona de Beatriz Vallejos al 3100.



Al respecto, otra versión no confirmada por fuentes oficiales indicaba que al menos uno de los tiratiros que participó del ataque a esa casa donde se funcionaba el presunto kiosco de drogas estaría identificado. Según esta especie, sería un joven de 19 años que tres días después de la balacera sufrió un ataque por el cual también terminó internado en el hospital de Baigorria. (La Capital)