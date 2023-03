Joven denunció que fue acosada por enfermero cuando fue a vacunarse: su relato

Una chica de 18 años acudió al Hospital José María Miranda, de Cerrito, en el departamento Paraná, a aplicarse una vacuna para el tratamiento de una alergia. Llevó consigo la dosis a aplicarse. Según expuso, al ingresar al consultorio el enfermero cerró la puerta, tras lo cual comenzó a acosarla e intentó de impedirle que saliera.El hecho fue puesto en conocimiento de la directora del nosocomio, Claudia Picconi. Asimismo, derivó en una presentación ante la Justicia: el Juzgado de Paz de Cerrito impuso medidas de restricción al denunciado y abrió una causa por violencia de género.El hecho, relatado en primera persona por la víctima, señala que al mismo momento que ingresó al consultorio, “mientras yo me sacaba la manga de mi buzo, él me decía “qué grande estas”. “`¿Cuántos años tenés?”. Y yo le contesté bien educada, ya que para mí era un hombre de confianza, estoy por cumplir 18´ (. . .) Cuando terminó la vacuna, que; se inclinó enfrente mío, quedando a la altura de mi cintura y yo me tiré para atrás”.La chica relató que luego le insistió: “¿Cuándo vamos a salir?” Yo le dije que no me dejaban y me dice: “¿Tu madre no te va a dejar salir?” Y yo le dije que no, que el que no me dejaba era mi novio, se lo remarqué, y él me dijo:. Cuando me arrimé a la puerta, callada y asustada, sin saber qué hacer,El hecho ocurrió el 29 de abril de 2021 y salió a la luz a partir de su publicación en el Boletín Oficial del 16 de este mes. A través del decreto Nº 3.624, del 20 de octubre de 2022,