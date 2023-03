Hackearon a paranaense y ofrecían dólares a sus contactos: uno transfirió $50000

Una modalidad de estafa virtual que se repite en los últimos días obliga a desconfiar hasta de familiares y amigos si el mensaje llega a través de redes sociales. El modus operandi es similar a otros ya conocidos, en esta ocasión le hackearon la cuenta de Instagram a una joven paranaense y ofrecieron por esa vía, a todos sus contactos, una venta ficticia de dólares.



Según explicó Micaela González a Elonce, se enteró de la maniobra cuando mucha gente comenzó a contactarla a su teléfono, por WhatsApp. “Mis amigos me empezaron a mandar mensajes para ver si era yo la que estaba ofreciendo dólares”, dijo y agregó: “En ese momento entré en desesperación y comencé a alertar a mis conocidos por otras redes sociales que tengan cuidado y no acepten nada”.



Cuando la joven constató que su cuenta de Instagram había sido tomada por extraños, lo alertó por otras redes y su estado de WhatsApp. Pero ya era tarde, “mi vecino transfirió 50 mil pesos y vino a mi casa a buscar los supuesto dólares”, indicó.



Por otro lado, un amigo de la joven se mostró interesado en la compra y logró recaudar información de los estafadores. “Supimos que es una persona de Corrientes y que utiliza banco Galicia”, expresó González y contó que “ya hice la denuncia en Comisaría Tercera y mañana voy a ir a delitos económicos”. Una modalidad que se repite Para finalizar, Gonzales, expresó a Elonce que a una compañera del trabajo le había sucedido lo mismo, pero “ella pudo recuperar rápidamente su cuenta y no llegaron a estafar a nadie”.



Los métodos de los ciberdelincuentes pueden variar, pero esta nueva estafa suele seguir un mismo patrón : cuenta una historia, menciona datos conocidos por la víctima y lanza la oportunidad de hacerse con unos dólares a mucho menos del valor que tienen en el mercado.



Este tipo de estafa tiene dos modalidades . En una de ellas, el hacker se hace pasar por un conocido de la víctima, al que previamente le robaron el perfil, o le hablan desde una cuenta falsa, similar a la de un contacto. Es este caso, al obtener la confianza del usuario de Instagram , solicitan de manera urgente una transferencia bancaria con la promesa de facilitarle los dólares billete en las próximas horas o días. Una vez que la transferencia se realizó, bloquean a la víctima y desaparecen.



Algunos ejemplos de historias falsas que suelen utilizar para engañar son:



Cambio dólar cara grande con franja azul.



Tuvimos un accidente en la ruta.



Mi mamá está grave, la tienen que operar y necesito ayuda.



La otra modalidad consiste en contactar a las personas por mensaje directo , tanto desde perfiles faltos de contactos o de empresas y con diferentes pretextos pedirles que hagan click en un enlace malicioso.







