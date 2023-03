Salieron a cenar y les robaron más de 400.000 pesos que tenían en la casa

En la noche del sábado, los propietarios de una vivienda ubicada en el kilómetro 62 de la ruta 14, cerca de las termas de Gualeguaychú, salieron a cenar y cuando volvieron encontraron que los habían desvalijado.



Yohana, dueña de la vivienda, contó que los delincuentes “hicieron palanca en una puerta, recorrieron la casa, revolvieron todo, se llevaron tres celulares, tablets, un aire comprimido, un rifle, ropa y más de 400.000 pesos, de los cuales 300.000 eran de una cobranza que hizo mi marido”.



La pareja salió a las 20:30 de la noche del sábado, y cuando regresaron minutos después de la medianoche, tenían dada vuelta la casa. “Vimos la puerta principal descalzada, prendieron todas las luces, comieron, se llevaron celulares, tablets. Seguro habrán estado en el campo todo el día vigilándome. Yo tengo a mi suegra a 100 metros de mi casa y no vio nada”.



Según contó Yohana se llevaron dinero que estaba arriba de la mesada que era de la recaudación que había hecho su marido para una empresa local. También los delincuentes sustrajeron ahorros que tenía la familia.



“Rompieron cajones, me dieron vuelta el placard. Nos dieron vuelta todo, cortaron alambres eléctricos y se metieron por una ligustrina. Si mi suegra hubiese venido y los encontraba adentro no sé qué hacía”, agregó.



La mujer sospecha que alguien pasó la información de que tenían efectivo en la vivienda manifestó que ahora vive con miedo. (Radio Máxima)