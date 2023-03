Motociclista pretendía cruzar el Túnel alcoholizado: a cuánto asciende la multa

Sociedad Entre Ríos lideró el ranking de tests de alcoholemia en el fin de semana

El Operativo Federal de Alcoholemia consiste en controles simultáneos en distintos puntos del país. La tarea se realiza bajo la coordinación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) del Ministerio de Transporte de la Nación. En ese sentido,dialogó con el Jefe del Puesto Caminero Túnel, Ariel Almada.“En cuanto a la alcoholemia federal, se llevó adelante durante 24 horas dentro del país, en donde más del 50% de esos controles fueron generados por Entre Ríos. Eso quiere decir que se hace hincapié de una manera muy importante dentro de la provincia con respecto a la prevención. De esos 4.300 operativos, 20 dieron positivos”, manifestó el comisario.Además, agregó que “de acuerdo a la ingesta de alcohol que hayan tenido los conductores, es lo que el test le va a dar como resultado. Puede dar de 0,10 hasta 2,0 como surgió este fin de semana”.Asimismo, se refirió al último caso: “Lamentablemente, hay gente que no toma conciencia de la ingesta de alcohol y el conductor de una motocicleta se detectó con 2,0, algo que llamó mucho la atención no solo por lo malo que se está llevando la persona con este tipo de controles, sino que no tuvo ningún tipo de precaución a la hora de salir a la calle”.Finalmente, añadió: “Se le suspende su licencia de conducir mediante el municipio y esto a raíz de un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.