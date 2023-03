Secuestraron un vehículo en control caminero por falsa documentación

En la noche de este sábado, personal policial del Puesto Caminero de Gualeguaychú realizaba operativos de control e identificación vehicular y de personas sobre la Autovía Gervasio Artigas frente a dependencia.



En un determinado momento, los funcionarios detuvieron la marcha de un vehículo Ford Fiesta, conducido por un ciudadano mayor de nacionalidad argentina y con domicilio en la ciudad Moreno (provincia de Buenos Aires).



Acto seguido, la Policía le solicitó al conductor la documentación obligatoria para circular y este exhibió, entre ella, la Cédula de Identificación Automotor Autorizado.



Al ser revisada, el personal policial observó que la cédula en cuestión tenía evidentes signos de ser apócrifa, lo que fue corroborado cuando se la expuso a la luz UV y no se pudo constatar la presencia de las medidas de seguridad correspondientes.



En el lugar intervino personal verificador, quien no corroboró irregularidades en la numeración impresa en chasis y motor, pero los mismos no coincidían con los que figuraban en el documento exhibido.



Se constató mediante el sistema informático DNRPA que se asocian a otro rodado de igual marca y modelo sobre el cual pesa un pedido de secuestro por robo con fecha en julio de 2022.



Ante esta situación, se dio aviso de lo sucedido al Juzgado Federal de Gualeguaychú, quien dispuso que se procediera de manera inmediata al formal secuestro del rodado y documentación apócrifa.



En lo que respecta al conductor, se dispuso que se realice la correcta identificación para luego ser puesto en libertad quedando supeditado a las actuaciones. (Diario El Sol)