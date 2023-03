Sobreseyeron a la ex pareja de homicida que trasladó el cadáver en una camioneta

Sobreseimiento

El crimen

Casi un año después,. El asesino fue Nelsón Van Derdonckt, alambrador de 42 años, de Sauce de Luna (departamento Federal)., de 50 años, cerca de dicha localidad, más precisamente en la Ruta N° 127. Todo sucedió a bordo de una camioneta Toyota Hilux, propiedad del acusado, donde viajaban el acusado, su expareja y la víctima.El hecho de sangre sucedió cuando regresaban de un cumpleaños que se celebró en la localidad del departamento Federal. Viajaban por la Ruta Nacional N° 127, camino a Bovril (localidad del departamento La Paz), cuando hubo una fuerte discusión que derivó en la muerte de Roldán.Este último viernes, en los Tribunales de La Paz, casi un año después del hecho, se realizó una audiencia donde la Fiscalía y la querella solicitaron el. La decisión la tomó el juez de Garantías Ramón Lell.La mujer, cuya identidad se preserva,y quien alertó a la Policía sobre lo que había presenciado. Con su información, el homicida fue detenido en el marco de un operativo cerrojo.En función de ello, la justicia le había aplicado al hombre restricciones de acercamiento y contacto con la víctima. No obstante, el día del crimen el acusado se encontraba incumpliendo la medida, publicóEl relato del expediente judicial, a cargo del fiscal Facundo Barbosa, señala que en un momento dado, luego de pasar el cruce con la Ruta N° 6, comenzó una acalorada discusión entre los dos hombres, que derivó en un acto violento fatal.Minutos después, Van Derdonckt cargó el cuerpo en el habitáculo del vehículo, le dio el arma a su expareja y le dijo que se deshiciera de ella. La mujer, atemorizada por lo que acababa de ver, asintió, pero no le hizo caso. El homicida siguió conduciendo camino a Bovril, mientras la mujer dio aviso de lo sucedido a la Policía y entregó el arma.Finalmente, el alambrador fue detenido en pleno centro de Bovril a través de un operativo cerrojo que dispuso la Policía.El homicida estuvo preso en la Unidad Penal N° 1 de Paraná hasta septiembre de 2022, cuando finalmente consiguió que la Fiscalía y la querella accedieran a su petición de prisión domiciliaria. La misma la cumple, monitoreado con tobillera electrónica, en una casa ubicada en un campo en la localidad de Sauce de Luna, a unos 3 kilómetros de un destacamento policial.Mientras transcurren los meses, se esperan definiciones sobre su futuro judicial. El homicida no tiene muchas opciones: o puede ser juzgado en un juicio por jurado, donde puede recibir una pena superior a los 20 años; o accede a un acuerdo de juicio abreviado, en la que admite el delito y acepta una pena más favorable.