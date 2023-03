Despiste y vuelco en camino viejo a San Justo: no hubo lesionados

Personal policial, tomó intervención este sábado en horas de la mañana, junto a los Bomberos Voluntarios de San Justo, por un siniestro vial ocurrido aproximadamente a las 07.30 horas, en camino viejo a San Justo, a 500 metros al oeste de esa localidad.



Se trató de una pick up marca Toyota Hilux, que se dirigía de San Justo a Caseros, conducida por un hombre de unos 36 años de edad, oriundo de Caseros, quien por causas que se trataban de establecer, perdió el control y tras despistar, terminó volcando.



Más allá de la espectacularidad del siniestro, se supo que el conductor no sufrió lesiones y afortunadamente, no hubo terceros involucrados.



Bomberos y policía trabajaron en el lugar, asistiendo al accidentado y retirando el rodado, sin que el tránsito se tuviera que cortar en algún momento. (03442)