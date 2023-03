“La Justicia beneficia a criminales”: redujeron pena a femicida de Chiara Páez

El femicida dijo estar “arrepentido”

El brutal femicidio de Chiara Páez

Elfue uno de los crímenes machistas más visibilizados del país y el que impulsó el movimientoA ocho años del hecho, después de muchas marchas y una lucha incansable por parte de la familia de la víctima, lafalló a favor del condenado por el crimen, a quien le. Se trata de una sentencia definitiva, que no podrá ser apelada.El fundamento de los magistrados que tomaron esta determinación sostienen que, la pena máxima que puede recibir un menor, tal como dice el artículo 44 del Código Penal.La resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, integrada por Guillermo Llaudet, Javier Beltramonte y Gerogina Depetris, confirmó lo dictado por la Suprema Corte santafecina, que estableció quey no de 21, como lo había sentenciado el tribunal de primera instancia en 2017.En la audiencia llevada a cabo este jueves, la defensa de Mansilla solicitó que su defendido reciba una condena por tan solo 13 años de prisión, y que se tenga en cuenta que el acusado estudia dentro del penal la tecnicatura en bibliotecario y en software. En un momento de la apelación,, pero sí que se cumpla con lo pedido por su abogada.Por otro lado, el fiscal Fernando Palmonelli reiteró el pedido de pena máxima, ya que considera que existen “sobrados elementos probatorios” en contra del condenado, y solicitó que se tenga en cuenta “la intensidad y gravedad de las lesiones” provocadas a Chiara, así como el ocultamiento del cuerpo para que nadie pueda encontrarlo. Lo mismo hizo con su celular, al que manipuló para desviar la investigación. También sumó la figura del femicidio, ya que la víctima estaba embarazada al momento de la muerte.También habló el asesor de Menores, Leandro Carozzo, quien coincidió con el pedido de la defensa y no discutió la pena. “La Corte ya se ha expedido al respecto, sentando pautas claras y hay sentencia firme”, dijo el asesor.Por último, la mamá y el papá de Chiara, Verónica Camargo y Fabio Páez, tomaron la palabra y dijeron que los derechos de su hija fallecida no se están teniendo en cuenta por la defensa y el asesor de Menores. Pidieron la pena máxima para el acusado.Después de una larga audiencia, la Cámara de Apelaciones decidió cumplimentar lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe.“Estoy angustiada y desilusionada. El sistema judicial siempre beneficia y tienen siempre más en cuenta los derechos de los criminales, en vez de la víctima”, dijo Verónica en diálogo conEn medio de la conmoción por la decisión de los magistrados, la mamá de Chiara expresó: “Los derechos del niño parecen que son solo para Mansilla, pero no se olviden que Chiara también era una niña y que tenía derecho a la vida”.“No puedo entender como anularon lo que dictó el juez de primera instancia, quienes le dieron 21 años. Ellos para dar esa sentencia no inventaron leyes ni fallos. Voy a seguir buscando la forma de buscar justicia”, cerró.El sábado 9 de mayo de 2015, la víctima avisó en su casa que iba a ir a lo de una compañera de la escuela, y cuando estaba allí, decidió salir para encontrarse con su novio, el último que la vio con vida.A las pocas horas, la familia de Chiara -embarazada de dos meses- empezó a preocuparse porque no aparecía, hasta que finalmente se descubrió que la víctima había sido asesinada a golpes y enterrada en el jardín de la casa de Mansilla, lugar donde toda la familia hacía un asado en el momento en que los investigadores llegaron para registrar la propiedad.Durante la búsqueda, nadie sospechó del joven porque incluso participó de diferentes recorridas y acciones para hallar a su novia, hasta que finalmente confesó lo que había hecho.Después de haber incurrido en contradicciones, Mansilla admitió que había matado a Páez con una escuadra y que luego, sin ayuda de nadie, había hecho un pozo en el fondo de su casa para enterrarla.