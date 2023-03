Con inhibidor de alarmas, robaron notebook y equipamiento médico a alergista

Una médica alergista fue víctima del robo de una notebook y costoso equipamiento médico cuando descendió de su vehículo frente a la Terminal de ómnibus de Paraná. La especialista sospecha que los ladrones utilizaron un inhibidor de señales para bloquear la alarma del auto y así sustraer la mochila en la que guardaba sus pertenencias.



“Fui a la Terminal a buscar una encomienda de vacunas, estacioné y cerré el auto con la alarma, pero quizás utilizaron un inhibidor de señales porque cuando salí, una persona me avisó que pasaron en una moto y me habían sacado la mochila”, repasó a Elonce la Dra. Celeste Borghello. Para la especialista, el hecho de inseguridad transcurrió en unos siete minutos durante la mañana de este viernes.



“En la mochila tenía, debido a que hago pruebas respiratorias, un espirómetro Spirobank, un estetoscopio Littmann, un saturometro, linternas. Y, además, en la notebook guardaba el trabajo final de la especialidad que rindo en la universidad y del que no tengo copia de seguridad”, lamentó la especialista que se desempeña en el hospital de La Baxada.



Borghello radicó la denuncia en comisaría segunda y se mantiene a la espera de los registros de una de las cámaras de seguridad que instaló la Municipalidad de Paraná sobre avenida Ramírez. “Me informaron que a esos registros se accede a través del oficio del juez, el que no llegaría recién hasta el lunes”, contó la damnificada por el robo.



Quienes puedan aportar datos sobre la notebook y el costoso equipamiento médico robado a la médica alergista pueden hacerlo al número de teléfono 343 4549713. (Elonce)