Preocupa a vecinos pandilla de adolescentes andan “con látigos y cuchillos”

Genera preocupación en algunos padres la aparición de un grupo de menores violentos que agreden con látigos, cuchillos y gomeras.



En la zona norte de la ciudad de Gualeguaychú, se vive una situación que genera gran preocupación entre los vecinos y es la presencia de un grupo de menores que son violentos y andar armados “con látigos y cuchillos”.



Rocío, madre de uno de los niños que fue golpeado por esta pandilla, relató a Radio Máxima que “el viernes pasado mi hijo volvía del colegio y fue golpeado con un látigo para robarle el celular y antes le habían pasado un cuchillo por la panza. El grupito se junta en San José y Juan B. Justo, y el hecho ocurrió en San José y Clavarino”.



Según dijo se trata de “una pandilla de 15 chicos de entre 9 hasta 15 años, que hacen lo que quieren porque se creen los dueños del barrio. Yo la califico como una mini mafia que puede terminar en cualquier cosa”.



La mujer contó que “se juntan hasta la madrugada y para mostrarse como los dueños del lugar hacen cualquier cosa ejerciendo la violencia. Fui a hablar con una de las madres y me dijo que no sabía lo que hacía el hijo”.



Ellos “están todo el día, agrediendo incluso a los perros los atacan a gomerazos”.



Además, la mujer manifestó que fue a la Policía, luego a Fiscalía, a Defensoría del Menor, Juzgado de Menores, y luego se comunicó con el COPNAF, donde le dijeron que están trabajando en el tema. La situación se dificulta por tratarse de menores, “pero esto va a terminar mal porque la reacción va a venir y puede ocurrir cualquier cosa”.



“Ellos se ríen y nos gritan: seguí denunciando, total la gorra no nos hace nada”, contó finalmente Rocío.